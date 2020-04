Birgit Skarstein finner roen i naturen: – Fint å ha med dette nå når roingen starter igjen

Da Birgit Skarstein mistet sitt faste holdepunkt, dro hun til skogs. Det var tid for å gjøre noe annet.

Bedre blir det ikke hvis man skal søke fred og ro i disse tider. Toppidrettsutøver Birgit Skarstein valgte å dra ut i naturen med hengekøye. Foto: Privat

Mandag er oppstart for roerne på vannet. Da skal de på vannet igjen. Det er et halvt år siden sist de var på den faste basen på Årungen.

Skarstein er verdensmester og verdenscupvinner i denne idretten, og en av verdens beste i langrenn. For 31-åringen dreier mye av livet seg om trening og restitusjon.

Det er holdepunktet, øktene to ganger om dagen, som skulle ha ført til Paralympics i Tokyo til høsten.

På grunn av koronakrisen måtte hun også tenke nytt. Hva nå? Det ble tid til å dra ut i skogen, gjøre det som toppidrettsutøvere ofte ikke får anledning til når opplegget er så stramt.

Naturen er for alle

Skarstein og en turkamerat tok med utstyr for overnatting, og de lå i hengekøye over natten. Maten ble laget på bål.

– Dette kan du gjøre istedenfor å dra på hytta, er hennes anbefaling for påsken.

Selv har hun bestandig vært glad i naturen, og de fantastiske nærområdene som ligger der til bruk for alle.

– Jeg har stor glede av å være i marka der det er mange alternativer for store og små. Det kan være korte turer i skogen, der man spiser lunsj. Eller å dra ut med telt for å bli noen dager.

Selv dro hun og kompisen til Nittedal, innover en kjerrevei, og fant et fint sted å slå leir.

– Vanligvis i påsken ville jeg vært på hytta på Sjusjøen, men nå gjelder det å finne alternativer.

Mandag er Birgit Skarstein tilbake i sitt rette element. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Nå kan hun ro igjen

Det første Skarstein gjorde da OL og Paralympics ble utsatt et år, var å begynne å planlegge for overnatting i Marka.

– Jeg har jo vært ute på denne måten før, men aldri i sesongen, sier eliteutøveren.

Levangerjenta har normalt sesong hele året, siden hun satser både på roing og langrenn.

– Vi har et omfattende treningsregime vanligvis, og nå skal vi heldigvis tilbake til Årungen for å ro tre ganger denne uken. Det blir fint å komme seg på vannet også, men vi må ta hensyn til smittevernreglene og ikke komme for nær hverandre.

Landslagsroerne skal ha styrkeøkt på Olympiatoppen på ettermiddagen. Toppidrettssenteret er åpent for trening, etter faste avtaler.

Fakta Roing og smittevernsregler Landslagsroerne møtes på Årungen mandag. De må deles opp i to lag, og trene til forskjellige tider. Alle må ro singlesculler. Det er ikke lov til å være i samme båt. Alle båtene må ha god avstand mellom seg. Båtene må vaskers grundig etterpå. Roerne kan ikke benytte dusjene etter treningsøkten.

Mat må man ha. Toppidrettsutøvere er vant til å spise sunt og regelmessig. Foto: Privat Letvint og greit. Birgitt Skarstein ruller innover mot en mulig leirplass, med alt utstyret på ryggen. Foto: Privat

Bedre å få ny dato

Roerne skulle ha kommet hjem fra treningssamling i starten på april.

– Vi har fått tett oppfølging og en treningsplan. Jeg brukte romaskin hjemme i leiligheten, ved siden av å trene styrke.

Trønderen forteller at hun ble lettet da sommerlekene ble utsatt.

– Ja, jeg føler at det vi opplever som samfunn er mye mer alvorlig enn at utøvere skal få konkurrere. Det var så mye usikkerhet knyttet til dette. Da var det bedre å få en ny dato.

For roerne kan det bli et EM i september eller oktober, men mest sannsynlig blir sesongen bare avlyst.

– Jeg synes at hele situasjonen er veldig trist, alvorlig for menneskene. Vi er sårbare og må passe på hverandre og naturen vår.

Birgit Skarstein fant en bålplass. Og der var det mulig å lage mat. Foto: Privat

Skarstein føler seg fornyet inn mot treningene i singlesculleren.

– Naturen gir så mye. Man er veldig til stede i skogen. Du kjenner lukten av bål, vinden på kinnet og raslingen i trærne. Jeg tenker at det handler om at dette må være lavterskel. Plukke med seg det nødvendige og bare gå. For det er ikke noe som haster i naturen.

– Og så er det så masse rom til alle. Det er jo viktig nå.

Med en varm sovepose er Birgit Skarstein godt rustet til å være utendør i hengekøye. Også om natten. Foto: Privat