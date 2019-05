En uventet forespørsel løftet Casper Ruud mot verdenstoppen

PARIS: Det var Carlos Costa, Rafael Nadals agent, som tok kontakt med pappa Christian Ruud for å høre om sønnen kunne tenke seg å starte på Nadal-akademiet på Mallorca. Da tenkte faren umiddelbart at dette var en stor mulighet.

– Det var jo veldig hyggelig at han likte Casper og hadde tro på ham, forteller Christian Ruud, der han er på treningsbane 26. Den ligger noen hundre meter fra det gedigne anlegget på Roland-Garros.

Sønnen, som skal spille double tirsdag med Miomir Kecmanovic (19) fra Serbia og single mot Matteo Berrettini fra Italia, nummer 31 på verdensrankingen i annenrundekampen onsdag, har akkurat hatt en treningsøkt mot Yoshihito Nishioka. Han er Japans nest beste spiller, ranket som nummer 72 i verden.

Fakta: Rafa Nadal-akademiet: Stjernespilleren Rafael Nadals tennisakademi. Ligger på Mallorca Har knyttet til seg 130 spillere fra flere nasjoner. Tilbyr 18 hardcourt-baner og syv med grus. Skal bygge 20 baner til, også innendørsbaner. Toni Nadal, egentlig Antonio Nadal Homar, Rafael Nadals onkel, er en av sjefene der. Han har hatt størst påvirkning på grusspesialistens karriere. Filosofien på akademiet er innsats, respekt og hardt arbeid. Har åpnet et Nadal-senter også i Mexico X

Erik Johansen, NTB scanpix

Spansk trener følger med

I mesteparten av denne timen har Pedro Clar også vært der. 33-åringen fra akademiet i Spania er den som først og fremst følger opp nordmannen. Han kommer med råd og diskuterer med Christian Ruud før han løper videre for å være på hovedbanen. Der spiller frontfigur Rafael Nadal.

De siste syv månedene har Clar vært tett på Casper Ruud. Familien fra Bærum, med mor, far, sønn og den ene datteren, valgte å reise til Mallorca i september. De leide et hus i den lille byen Porto Cristo, 12–15 minutters kjøring fra akademiet.

– I løpet av den tiden er Casper blitt enda mer moden og fokusert på oppgavene for å nå sine mål, sier mamma Lele, før hun legger til:

– Men han er den samme gutten som før utenfor banen.

Erik Johansen, NTB scanpix

En reise i modenhet

Casper Ruud er fortsatt bare 20 år og har mye å lære. Men han tar til seg alt han får av tips og elsker de gangene det kommer fra selveste Rafael Nadal. 32-åringen ble selv lært opp av onkel Toni, en av trenerne ved senteret.

Nadal tar seg tid til å veilede og sparre med ungdommen når han er der.

– Det var veldig gøy og stort for meg å komme dit. Ikke alle får den muligheten. Jeg gikk for det, og fasilitetene der er utrolig bra, litt bedre enn i Norge, ler Casper Ruud.

Han har tatt seg tid til noen få intervjuer før han skal i dusjen. Han er avslappet og rolig der han blir intervjuet av TV og radio, og til slutt Aftenposten.

– Hva er forskjellen mellom treninger hjemme og på akademiet?

– Der jobber de med en mye høyere intensitet enn det vi ser andre steder. Spanjolene er kjent for å ha et krigerinstinkt. Du ser det på Nadal, at han vil vinne. Motstanderne skjønner at de møter en spiller som er tøff. Det er bra for deg selv å beherske dette, og det skremmer motstanderen.

Ruud mener at nettopp denne vinnerviljen er en av faktorene for at spanjolene er så gode som de er.

Erik Johansen, NTB scanpix

Fakta: Casper Ruud Født: 22. desember 1998. Klubb: Snarøen Tennis Klubb. Bosatt: På Mallorca. Ranking: Nummer 63 i verden på ATP-rankingen. Har allerede sikret seg 1, 3 millioner kroner ved å spille 1. runde i Paris og avansere til den andre runden. Spiller double i Paris tirsdag. X

Fikk en aha-opplevelse

Tennisforbundets sportssjef, Øivind Sørvald, sier dette om forvandlingen av Casper Ruud, som er blitt «up and coming» i denne idretten.

– Han fikk en aha-opplevelse da han kom til senteret. Casper jobber hardt, men når han ser hvor hardt Nadal og mange av de andre spillerne trener, skjønte han at det var mer å gå på.

– Bare ved å være i miljøet ser han at de beste ikke er noen primadonnaer, men helt vanlige mennesker. Det gjør det også lettere når man kommer til turneringer. Casper har fått en trygg status. Han kom dit som nummer 150 på verdensrankingen, og nå er han nummer 63.

Sørvald fremhever Nadals arbeidsmoral, som er hans fremste varemerke, og som Ruud har tatt til seg.

– Det å være i nærheten av og trene med en verdensstjerne, gjør noe med deg. Casper har utviklet seg det siste halve året, og jeg vet at de på senteret er blitt glad i ham. De ser hvor innsatsvillig han er.

Erik Johansen, NTB scanpix

– Men hva er spanjolenes filosofi når det gjelder tennis?

– Tennis der er som ski i Norge. Det handler om kultur. De jobber mer helhetlig med spillerne, og de spiller på seg ferdigheter. De har en mer spillemessig tilnærming. Vi er som en liten nasjon mer avhengig av å jobbe med detaljer. Vi har bare én Casper og én Ulrikke Eikeri. Nå føler jeg at det Casper lærer på senteret, utfyller de impulsene han får av faren sin og oss.

Trener Pedro Clar er enig. Han roser Ruud for innlevelsen, måten å jobbe på og den mentale biten.

– Nå forstår vi mer av hvordan han tenker, og hvordan spillet hans er. Tennis er også et mentalt spill, og mange brikker må på plass.

– Hvor god kan han bli?

– Det er vanskelig å si. Han er ung og moden. På kort tid har han forbedret seg mye. Vi skal gjøre alt for å hjelpe ham videre.

Casper Ruud skal fortsette samarbeidet med Nadal-akademiet.

Foreldrene føler at sønnen er blitt varm i trøya og ikke minst trygg. Pappa skal fortsatt følge ham så langt det går, mens mor og søster etter hvert får base på Snarøya.

– Vi vil jo alle sammen treffe Casper når han ikke er på tur, så vi må legge inn hyppige turer til Mallorca, sier Christian Ruud.