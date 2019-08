Fem snakkiser etter TIL-Mjøndalen: «Azemi-debut med bismak»

TIL-MJØNDALEN 2–2

1) Kampen som definerer TIL-høsten?

Etter fire strake tap på Alfheim i starten av sesongen har «Gutan» virkelig tatt grep. Før søndagens kamp mot Mjøndalen hadde TIL vunnet tre på rad hjemme mot Rosenborg, Molde og Sarpsborg. Like fullt har et par stygge bortetap (0-4 mot LSK og 1–5 mot Haugesund) satt riper i lakken på TILs brukbare form.

Mot et Mjøndalen-lag som lå på samme poengsum var det derfor ekstremt viktig å få et godt resultat. Seier ville lette snakket om nedrykk. Tap kom til å sette TIL på god vei inn i en krisemodus på ny. Resultatet ble i stedet en lite tilfredsstillende uavgjort.

«For oss er dette en nipoengskamp», sa en TIL-leder til meg før kampen. 2-2, som sluttresultatet ble, føles derfor nesten ut som tap for oss som så kampen fra sidelinja. Særlig siden TIL ledet 2-0, og tilsynelatende hadde kontroll på oppgjøret.

Frustrasjonen var til å ta og føle på – både på banen og på tribunen ettersom kampen døde ut til en uavgjort. Det er fortsatt bare to poeng ned til kvalik, og tre til direkte nedrykk. Og kommende lørdag venter RBK på Lerkendal ...

2) Azemi fikk drømmedebut med bismak

Fitim Azemi (27) er sommerens spisskjøp i TIL. Etter månedsvis uten en stabil løsning på topp har TIL-ledelsen i sommer funnet spilleren de tror skal hjelpe dem unna nedrykksstriden.

Starten kunne ikke vært bedre. Etter 50 minutter ble Azemi spilt igjennom av Daniel Berntsen. Azemi slo tidligere Finnsnes-spiller Quint Jansen i løpsduellen, og var kald som en fisk alene med Julian Faye Lund. Selv om det er 33 måneder siden sist han scoret i Eliteserien, så avslutningen ut som hverdagskost. TIL har hentet han for å score mål, og de fikk det de hadde bestilt allerede i første kamp.

Dessverre virket «Gutan» til å tro at kampen var over etter 50 minutter, og lot Mjøndalen både redusere og utligne til 2–2.

3) Keeperkampen

TIL-keeperen ble foretrukket foran konkurrent Gudmund Taksdal Kongshavn. I siste kamp før ferien mot Haugesund hadde Karlstrøm en skrekkelig dag på jobben i 1-5-tapet. Det skremte ikke trener Simo Valakari fra å gi han sjansen på nytt.

Her skal det tas med at Karlstrøm hadde en meget god kamp mot Sarpsborg uka før Haugesund-oppgjøret. I tillegg hadde Kongshavn en skikkelig tabbe mot Bodø/Glimt i treningskampen for en drøy uke siden.

Uansett var dette en utfordrende avgjørelse som falt i Karlstrøms favør. Og den to meter høye 22-åringen kom brukbart fra det selv om han slapp inn to mål.

4) Krigerduellen

TIL-kaptein Simen Wangberg og Mjøndalen-veteran Olivier Occéan hadde noen elleville og knalltøffe dueller kampen igjennom. Occean herjet med TIL da lagene møttes før sesongstart. Da var ikke Wangberg med.

Duoen hadde flere titalls tungvektskamper. Avgjørende for å holde Occean ute av kampen.

5) Onnis vanvittige treff

Hvis du var på Alfheim denne søndagen er sjansen stor for at du blir å huske ett øyeblikk lenge. 37 minutter ut i kampen sendte Robert Taylor en pasning ut på høyresiden der Magnus Andersen ventet. Andersen brukte et par touch før han la inn. Ballen landet åtte meter unna mål, men traff aldri bakken. Onni Valakari fikk drømmetreffet alle ønsker seg når de står på løkka. Kula suste opp i høyrekrysset. En fantastisk scoring!

Valakari var gjennom vårsesongen den mest spilletid. Utskjelt blant en del supportere, men med dette målet slo han virkelig tilbake mot kritikerne som mener han bør benkes. Simo Valakaris sønn er bare 19 år, og kanskje er søndagens supermål bare starten på en gledelig utvikling for hans del.