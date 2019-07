Tour de France direkte: Nordmann i brudd

Stage 10 / Étape 10



🚩 Saint-Flour

🏁 Albi

⏰ 12:10 CET > 17:43 CET



💚 La Primaube

⛰️ 3x3️⃣c, 1x4️⃣c#TDF2019 pic.twitter.com/ryMdabqUtI — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2019

Offisiell start kl 12. 10. Rytterne er forventet i mål kl. 17.43

Etappen mellom Saint-Flour – Albi er 217,5 km

Vi intervjuet TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad samt Alexander Kristoffs trener og stefar, Stein Ørn, om deres vurderingen av hver etappe i årets Tour de France.

Dette mener de om 10. etappe. Les mer her

10. etappe, Saint-Flour – Albi (flat)

Den siste etappen før første hviledag. Den er kategorisert som «flat», men første halvdel består av tre korte stigninger.

Mads Kaggestad: – Det går nok et brudd, men den bør ende i spurt. Det er en veldig viktig anledning for spurterne, men det kan fort være den beste muligheten for Kristoff. På dette tidspunktet er det mange som er møre i beina før hviledagen, det vil gi Kristoff en fordel.

Stein Ørn: – Dette er en etappe som passer han bra. Det er flatt inn mot mål. Spurtlagene vil prøve å kontrollere det inn, men nå begynner rytterne å bli slitne. Det er en slitasjeperiode, og jeg tror det kan være en god mulighet for Kristoff.