Maalen gjør store endringer på Ranheim-laget

Etter Rosenborgs oppvisning hjemme mot Viking lørdag ettermiddag, er det klart for enda en godbit for Trondheims fotballinteresserte. Ranheim reiser til Bodø for «midnattssolkamp» i nordlandsbyen.

Kampstart på Aspmyra er kl. 21 lørdag kveld.

Svein Maalens gutter møter et Bodø/Glimt-lag som har flydd høyt i vårsesongen, men som kom kraftig ned på jorda med hele 0–6-tap for Vålerenga i Oslo sist fredag.

Likevel ligger Kjetil Knutsens menn på en sterk tredjeplass på tabellen etter straks halvspilt sesong. De helgule har til dels sprudlet så langt i år.

Ranheim-trener Maalen måtte se sitt lag holde følge med storebror Rosenborg i forrige kamp, men de blå fra Ranheimsfjæra tapte til slutt 2–3 på hjemmebane.

Om tapet mot RBK er grunnen til at Maalen gjør mange endringer på laget vites ikke, men det er uansett klart at hele fire spillere skiftes ut fra forrige kamp.

Michael Karlsen, Daniel Kvande, Øyvind Alseth og Eirik Valla Dønnem er alle ute. Inn på laget kommer Jørgen Olsen Øveraas, Torbjørn Heggem, Olaus Skarsem og Ivar Sollie Rønning.

Dette er siste kamp før det blir en tre ukers ferie for disse lagene.

Ranheim (4–3–3): Even Barli - Jørgen Olsen Øveraas, Torbjørn Heggem, Ivar Furu, Aleksander Foosnæs - Olaus Skarsem, Magnus Blakstad, Mads Reginiussen - Ola Solbakken, Ivar Sollie Rønning, Erik Tønne.

Benken: Magnus Lenes, Daniel Kvande, Øyvind Alseth, Michael Karlsen, Eirik Valla Dønnem, Sondre Sørløkk, Erlend Sørhøy.

Hjemmelaget starter slik, ifølge klubbens hjemmeside:

Bodø/Glimt (4–3–3): Ricardo Friedrich - Erlend Dahl Reitan, Brede Moe, Marius Lode, Fredrik André Bjørkan - Morten Konradsen, Patrick Berg, Ulrik Saltnes - Håkon Evjen, Philip Zinckernagel, Amor Layouni.

Benken: Nikita Haikin, Isidoro, Jens Petter Hauge, Vegard Bergan, Geir André Herrem, Vegard Leikvoll Moberg, Amadou Konaté.