Torsdag ble det klart at NENT (Nordic Entertainment Group) sikret seg enda en del av TV-rettighetene til vinteridretten, som nå sendes på NRK. Statskanalen sliter i budkonkurransen mot store, internasjonale aktører med økonomiske muskler.

Anette Trettebergstuen, kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener det er problematisk at NRK og TV 2 taper kampen mot TV-aktører som får store inntekter fra utenlandske spillselskaper.

– Dette er jo utrolig trist. Disse populære idrettsgrenene og arrangementene som folk samler seg om vil kanskje havne bak betalingsmur, sier hun.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Ikke ulovlig

– Disse TV-selskapene finansieres av ulovlig spillreklame og dermed kan de overby NRK og TV 2. De slår bena under mye av idretten. Det begynner å bli ganske alvorlig. Senderettighetene bør være på det åpne markedet. Regjeringen har muligheten til å lage en liste over arrangementer av stor nasjonal verdi som skal sendes åpent. Den listen må kulturministeren og regjeringen gå igjennom.

Kommunikasjonssjef i Discovery, Espen Skoland har følgende å si om det:

– Reklamen vi sender er ikke ulovlig, her tror jeg Trettebergstuen misforstår reglene som gjelder for dette feltet. Det er heller ikke slik at vi sitter på alle rettighetene fordi vi får inntekter av denne typen reklame. Det er bare å se på porteføljen til de fire kringkasterne, sier Skoland.

– Men hvis pengene fra spillreklame forsvinner fra det norske markedet, risikerer vi å stå igjen med to budgivere på rettigheter. Det taper blant annet norsk idrett på. Og det vil svekke det norske mediemangfoldet, fortsetter han.

Fakta: Slik er reglene for spillreklame: I Norge er det kun Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og enkelte lotterier som har lov til å reklamere for pengespill. Likevel ruller enorme mengder pengespillreklame over TV-skjermene i norske hjem. I årevis har flere TV-selskaper omgått regelverket ved å sende med britisk lisens. Dette gjelder for eksempel Discovery (blant annet Max, Fem og Vox) og Nordic Entertainment Group (TV3, Viasat 4). En person som ser på TV gjennomsnittlig to timer hver dag, kunne bli eksponert for omkring 24 pengespillreklamer på én uke, viser en rapport som Rambøll laget for Lotteritilsynet i fjor. Selv om de utenlandske selskapene gir monopolet større kamp om spillepengene våre enn noensinne, er Norsk Tipping fortsatt i en særklasse. NT presenterte nylig et rekordstort overskudd, der 5,5 milliarder krones fordeles på gode formål. 90 prosent av alle som spiller i Norge, spiller hos NT. I april ble det kjent at Trine Skei Grande og regjeringen ville forby TV-reklame for utenlandske spillselskap. Regjeringen vil slå ned på «enorme mengder» reklame for utenlandske pengespill, og har lagt ut forslag til lovforbud på høring.

Kritisk til regulering

Tidligere rettighetssjef og sportssjef i TV 2, Bjørn Taalesen, mener det er begrenset hvor mye politikere kan regulere hva som skal sendes på åpne kanaler.

– Det gir ikke mening å lage en større liste for å få enda flere arrangementer til å sendes åpent. Man kan ikke regulere i hjel disse rettighetene og tro at man skal bestemme politisk hvordan dette kan fungere. Her er markedskreftene i spill, og markedet regulerer seg selv.

Dag W. Grundseth

Administrerende direktør i NENT, Anders Jensen, sa til Aftenposten torsdag at alle idrettene de har sikret seg rettighetene til, vil bli enda mer tilgjengelige.

– Sporten blir enda mer tilgjengelig fordi vi har kapasitet til å sende enda mer. Arrangementer med stor interesse vil alltid sendes på de åpne kanalene.

Trettebergstuen er skeptisk til om det faktisk blir tilfellet.

– Det sier de nå, men det velger de selv. Vi har ingen garanti for at dette vil gå åpent i fremtiden. Den eneste garantien for det er om det havner på TV 2 eller NRK. De (NENT, Discovery m.fl.) sitter på rettighetene fordi de kan overby til de grader. Vi må ikke være naive.

Utenfor NRKs prisnivå

TV-sjef i NRK, Arne Helsingen, deler heller ikke Trettebergstuen bekymring over at de store arrangementene kan havne bak abonnementstjenester.

– De store øvelsene i mesterskapene har til nå stort sett blitt sendt på større riksdekkende kanaler. Slik var det for eksempel da Discovery sendte vinter-OL, sier Helsingen, og fortsetter:

– Før sikret EBU (Den europeiske kringkastingsunionen) mange store rettigheter på vegne av medlemmene. De siste årene har flere internasjonale idrettsforbund valgt å selge rettighetene til høystbydende agentselskap. Agentselskapets interesse er selvsagt å videreselge med størst mulig gevinst. NRK har ikke anledning til å konkurrere om rettigheter på prisnivåer vi nå har sett.

– Innkasserer penger fra spillselskaper

Han peker også på at flere av fotballrettighetene har vært et betalingsprodukt i mange år.

– Fotball har i mange tilfeller blitt et lønnsomt produkt for rettighetskjøperne. Om det er mulig å få til med ski og skøyter er jeg mer usikker på.

Trettebergstuen mener skisporten og skøytesporten må jobbe opp mot de internasjonale idrettsforbundene for å prøve å endre utviklingen.

– Det må komme en diskusjon om hvilke penger som skal få disse rettighetene. Nå er det aktører som innkasserer store summer fra spillselskaper. Det lukter litt vondt.