Tidligere Rosenborg-spiller klar for Strømmen

Fra 2008 til 2010 spilte trønderen for Rosenborg. Før det hadde 30-åringen fra Namsos bøttet inn mål for Byåsen.

Seks klubber senere er Sellin klar for Strømmen i OBOS-ligaen.

– Jeg er virkelig stolt over å ha fått være en del av FFK i 1,5 år. Det er et fantastisk engasjement som få i Norge matcher, og jeg er heldig som har fått være en del av det, sier han til FFKs hjemmesider.

Spissen signerte for Fredrikstad i desember 2017. Totalt fikk han 41 kamper for klubben.

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

– God løsning for alle parter

Nå har han signert en avtale på 1,5 år med Strømmen. I fjor endte klubben på 11.-plass i OBOS-ligaen.

– Takk til Kjell Rune for hans bidrag på og utenfor banen. Vi ønsker han lykke til i Strømmen. Slik situasjonen ble er dette en god løsning for alle parter, og det skal bli gøy å følge Kjell Rune under ledelse av Ole Martin (Nesselquist), sier sportslig leder i FFK, Per-Mathias Høgmo.

Sellin meddeler at han kommer til å savne folkene i Østfold-klubben.

– Jeg har knyttet veldig gode bånd til flere i og rundt FFK. Jeg kommer til å savne mange. Jeg ønsker alle i klubben masse lykke til med resten av sesongen, sier Sellin.