For noen fotballsupportere er Deadline Day som julaften. De oppdaterer nettaviser og sosiale medier gjennom arbeidsdagen for å få med seg favorittklubbens siste, desperate forsøk på å kjøpe en spiller eller tre før fristen går ut.

Noen ønsker og drømmer går i oppfyllelse, andre går i knas eller ender opp som to par grå sokker under treet.

Mange Manchester United-supportere satt nok litt med sistnevnte følelse torsdag ettermiddag. Da overgangsvinduet ble lukket klokken 18, hadde ikke annet skjedd på Old Trafford enn at Romelu Lukaku ble solgt til Inter.

Ole Gunnar Solskjær satt stille i båten. Dermed ble forsvarsspillerne Aaron Wan-Bissaka og Harry Maguire de eneste nyervervelsene denne sommeren, sammen med det lynraske angrepstalentet Daniel James.

Manchester United

Hvem skal score målene?

At Lukaku forsvant var ikke overraskende, det til tross for at han med 15 scoringer kun hadde Paul Pogba (16 mål) foran seg på klubbens målliste forrige sesong. Det er liten tvil om at den store belgieren aldri levde opp til forventningene og prislappen på over 900 millioner kroner fra 2017.

Da forholdet til Solskjær i tillegg skal ha brutt sammen de siste ukene, er det lett å forstå at United slo til på Inters siste bud på rundt 800 millioner kroner. Det overraskende er at Solskjær lar en av sine få rene spisser dra, uten at han hentet en erstatter.

Med James inn og Lukaku ut ser faktisk angrepet til United ut til å være svekket fra forrige sesong, selv om tenåringen Mason Greenwood har fått både Solskjær og supportere til å hente frem superlativene i sommer.

Det er imidlertid noe helt annet å prestere i treningskamper enn når det virkelig gjelder i verdens tøffeste liga.

Nå er det Marcus Rashford og Anthony Martial som må ta hovedansvaret for målene, men ingen av dem har scoret mer enn 13 mål per sesong de tre siste årene. Alexis Sánchez er et alternativ, men chileneren med ligaens beste lønn har ikke imponert i United.

Fredrik Hagen, NTB scanpix

Stjernene takket nei

Svekket ser også midtbanen ut til å være, etter at Ander Herrera forsvant gratis til Paris Saint-Germain. Spanjolens kontrakt var utløpt og han ville ikke forlenge, så sånn sett var det lite Solskjær kunne gjøre.

De fleste trodde imidlertid at United ville hente en erstatter for spilleren som etterlater seg et hull i stallen. Solskjær klarte heller ikke å hente en offensiv og kreativ spiller. Ifølge engelske medier ga både Paulo Dybala og Christian Eriksen beskjed om at de ikke ønsket seg til Old Trafford.

Du trenger ikke gå lenger enn til sist sesongs tabell for å se at behovet for forsterkninger var åpenbart. United endte 32 poeng bak sine lyseblå byrivaler, som attpåtil stakk av med sitt andre strake ligagull. Avstanden til toppen var uhørt for en klubb av Uniteds kaliber.

Sånn sett er det lett å tenke at dette utfallet umulig kan ha vært Solskjærs plan.

Laget ser klart styrket ut i forsvaret med Maguire og Wan-Bissaka, men få vil si det om resten av laget.

Etterlyser plan

Tidlig i sommer skapte Paul Pogba bølger da både han og agenten antydet eller sa at franskmannen søkte nye utfordringer. Han er fortsatt på Old Trafford, og nå forventer United-fansen at han også er det når overgangsvinduet stenger for Real Madrid og Juventus i slutten av måneden. Det er også et spørsmål hvor motivert Pogba kommer til å være.

Nordmannen har også virket overbevist om at målvakt David de Gea vil signere en ny kontrakt. Det bør spanjolen gjøre, hvis ikke kan lagets kanskje beste spiller forsvinne gratis neste sommer.

Et sentralt poeng i kritikken mot Manchester United, og ikke minst administrerende direktør Ed Woodward, de siste årene har vært en mislykket strategi på overgangsmarkedet.

Eksperter har etterlyst en rød tråd og en tydelig plan i rekrutteringen av nye spillere. Det har lenge vært snakket om at klubben bør og vil ansette en sportsdirektør eller teknisk direktør for å få orden på dette, men det ble heller ikke gjort i sommer.

Solskjær bergtok United-fansen de første månedene som sjef, men posisjonen ble svekket da resultatene uteble utover våren. Det er ikke vanskelig å se for seg at fangsten på overgangsmarkedet vil bli brukt mot nordmannen hvis United blir hengende etter topplagene utover høsten.