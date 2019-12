Johannes Thingnes Bø leverte nok et superløp i Sverige. JOHAN AXELSSON,BILDBYRÅN

Forrykende duell mellom Bø-brødrene: – Det lukter svidd av storebror

Tarjei Bø var nær å snyte lillebror for seieren i Östersund.

Johannes Thingnes Bø traff på ni av ti skudd og leder søndagens sprint i verdenscupen i skiskyting i Sverige. Tarjei Bø er nummer to.

Fjorårets suverene verdenscupvinner skjøt én bom på liggende skyting, men slo tilbake med full hus på stående. I tillegg gikk han forrykende i sporet. Det gjør at han leder sesongens første individuelle verdenscuprenn klart. 26-åringen er 19 sekunder foran storebror Tarjei Bø. Russiske Matveij Eliseev er nummer tre.

– Jeg er bare lykkelig for at jeg nærmer meg lillebror. Han ser at det lukter svidd av storebror, sier Tarjei Bø til NRK.

– Jeg skjelver. Jeg skjelver, sier lillebror Thingnes Bø og gliser.

Forrykende duell

Søndagens løp er ikke ferdig, men det er lite trolig at noen kan true Thingnes Bøs ledertid.

Tarjei Bø skjøt fullt hus på liggende skyting og hadde god fart i sporet, men på stående skyting brukte han lang tid, og bommet i tillegg på sitt siste skudd. Dermed glapp seieren. 31-åringen ligger likevel på en meget sterk annenplass.

På forhånd var det mye snakk om duellen mellom Thingnes Bø og Martin Fourcade. Franskmannen ledet etter første skyting, men med to bom på stående måtte han se langt etter seieren.

Lørdag innledet de norske skiskytterne sesongen med annen- og tredjeplass i henholdsvis blandet stafett og parstafett.

