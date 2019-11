Det ble bare snakk om hvor stor margin det skulle bli ned til de andre løperne da Therese Johaug kraftfullt gikk gjennom finske snøkledde skoger. CARL SANDIN, BILDBYRÅN

Norsk landslagstrener vil ikke høre snakk om at Johaug er uovervinnelig

Treneren nekter å tro det er mulig at langrenns suverene ener vinner alle renn denne sesongen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

RUKA: Therese Johaug fortsetter der hun slapp forrige sesong. På toppen av pallen. Kraftfullt, teknisk bedre enn kanskje noen gang, gampet hun gjennom snøkledd finsk skog mens mørketidslyset var i ferd med å gi plass til en kort dag like under Polarsirkelen.

– Hun er en maskin, sa lagkamerat Heidi Weng.

Nekter

Weng er ikke den eneste som lar seg imponere. Mange stiller seg spørsmålet om det finnes noen langrennsløpere i den snøkledde delen av verden som er i stand til å slå henne. Sjefen derimot er sikker på at det finnes noen der ute.

– Jeg nekter å tro at Therese vinner alle distanserenn denne sesongen. Jeg har rett og slett ikke troen på det, sa kvinnetrener Ole Morten Iversen til mediene etter 31-åringens oppvisning i lett snøfall.

Trener for langrennsjentene, Ole Morten Iversen, vil ikke høre snakk om at Therese Johaug forblir like suveren hele den kommende sesongen. Terje Pedersen, NTB scanpix

I fjor vant hun alle distanserenn hun stilte opp i bortsett fra ett. En fellesstart i Canada hvor hun ble slått med to tiendedeler av Stina Nilsson. Lørdag morgen i Finland var Krista Pärmäkoski nærmest. Hun var et halvt minutt bak.

Ønsker seg konkurranse

Ole Morten Iversen fikk lignende spørsmål etter at Johaug hadde vunnet i Ruka for ett år siden. Han var kategorisk da også. Nå ønsker han seg motstand.

– Jeg håper og tror at konkurransen blir såpass hard at det blir kamp om de øverste plassene. Det er bra for oss at Therese er der, men både hun og skisporten trenger å bli utfordret. Det er jeg også sikker på at hun blir i en del renn denne vinteren.

I fjor på denne tiden skulle hun tilbake i verdenscupen etter å ha vært utestengt i 18 måneder. Treneren har i det siste sett er en løper som på en måte har funnet en slags harmoni.

– Det er stor forskjell på hvor rolig og trygg Therese har vært i år sammenlignet med i fjor. Hun har hatt en langt bedre inngang på sesongen, sier treneren.

Vil ikke høre snakk om det

Therese Johaug er selv minst like påståelig som treneren, når det blir antydet at hun er vel suveren nå og at det i resten av sesongen bare blir snakk om hvem som kommer nærmest henne.

– Jeg vet at disse resultatene kan svinge fort. Seier er i hvert fall ikke noe jeg tar for gitt, sa hun etter løpet.

Therese Johaug med det som var hennes nærmeste konkurrent, Krista Pärmäkoski. Hun var et halvt minutt bak den suverene vinneren. Vesa Moilanen, Lehtikuva/NTB scanpix

Et løp hvor hun hadde ledet fra de første par-tre meterne.

– Jeg staket bra i de lette partiene og kjenner at jeg er i god form. Jeg har trappet ned litt på treningen den siste uken. Derfor merket at jeg er hakket bedre nå enn forrige helg.

Mange nasjoner

Trener Iversen gledet seg over mer enn bare seieren til Johaug. Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen var begge inne blant de 10 beste. I tillegg gledet han seg over at det både var amerikanere, en tsjekkisk, en japansk, en russisk og to finske løpere blant de 10 beste.

– Viktig at flere land hevder seg, sier han.

Men den tsjekkiske løperen Katarina Razymova visste ikke den norske treneren hvem var. 28-åringen hadde før dagens 10-kilometer en 19. plass som bestenotering i verdenscupen.

Fakta Verdenscupen før nyttår Her er dator og distansene i verdenscupen kvinner før jul. 1. desember, Ruka (Kuusamo): 10 km kvinner (fri, jaktstart) 15 km menn (fri, jaktstart) Minitour, finale. 7.–8. desember, Lillehammer: 15 km, kvinner (skiathlon), 30 km menn (skiathlon), stafetter 14.–15. desember, Davos: sprint (fri), 10 km kvinner (fri), 15 km menn (fri) 21.–22. desember: sprint (fri), lagsprint (fri) 27. desember: Tour de Ski starter i Lenzerheide og varer frem til 5. januar.

– Hun har jeg aldri hørt om, sa Iversen som har fulgt veldig godt med i internasjonalt langrenn i mange år.

Svensk nedtur

Men en nasjon slet med å få det til. Den eneste løperen som slo Johaug i fjor på distanse var svensk. Men for svenskene ble det en dårlig dag med et lag som det er stilt enorme forventninger til.

Supertalentet Frida Karlsson var best på en 11. plass.

– Jeg er kjempeskuffet, sa hun og var nær ved å ta til tårene da hun gikk runden til media etter løpet.

Den 20 år gamle løperen er blitt kalt «den nye Johaug», og hun viste flere ganger sist sesong at hun har kapasitet til å bli riktig god. Og mens hun forklarte nedturen, kom det noen trøstende ord fra Johaug.

– Frida kommer sterkere tilbake. Det er jeg hundre prosent sikker på. Jeg tror alle rundt henne må skru ned forventningene til henne.