Barnefotballen kan starte igjen. Men det blir mest sannsynlig ingen kamper før etter sommerferien.

Fra 15.juni kan barn og unge i Agder igjen spille fotball med kontakt, men kamper må de trolig vente med til etter sommerferien.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det drøyer fortsatt før barn kan spille kamper. Her fra en kamp i Sør Cup i 2019. Fløy-spiller Jørgen Brommeland (i blått) mot en spiller fra Forus Gausel IL i Rogaland. Foto: Torbjørn Witzøe

– Vår prioritering har først og fremst vært å få trening med kontakt igjen. Nå skjer det om ikke så lenge, men kamper får vi mest sannsynlig ikke til før etter sommerferien, sier Yngvar Håkonsen, daglig leder i Agder Fotballkrets.

Onsdag morgen kom nyheten om at avstandsregelen i barne- og ungdomstrening opphører fra og med 15.juni - om koronavirus ikke blusser opp igjen. Regelen gjelder for alle under 20 år, opplyser kulturminister Abid Raja til VG.

– Om det blir i mindre grupper, eller hvordan det blir organsisert vet vi ikke helt ennå, sier Håkonsen, som sammen med sine ansatte har laget flere scenarioer for hvordan sesongen kan settes i gang igjen etter korona.

Flere scenarioer

– Også om vi får til kamper tidligere enn høstsesongen, så skal vi være klare for det, sier Håkonsen.

Han forteller at det er flere mulige måter å organisere. Det mest sannsynlige er trolig å spille enkeltserie, der lagene møter hverandre kun en gang. Eventuelt at klubbene går rett inn i det opprinnelige kampprogrammet når fotballen får grønt lys for kamper. Ett alternativ er også å sette opp en ny serie.

– Vi kikker på flere scenarioer, og har ikke landet det ennå, sier Håkonsen.

Noen har vanskeligheter med å komme i gang

Flere klubber i Agder har startet treninger uten kontakt, men langt fra alle. Det har kommet tilbakemeldinger fra klubber om at det er utfordrende å gjennomføre treninger under strenge smittevernregler.

Agder Fotballkrets prøver nå å hjelpe klubbene i gang, ved å hjelpe til med planlegging og gjennomføring.

– Noen klubber synes det er stort ansvar, og det kan være vanskelig å få nok trenere og frivillige til å stille opp. Vi har endret permitteringsgraden hos oss slik at vi kan bistå. Kommer ikke klubbene i gang risikerer vi at flere faller fra, sier Håkonsen.