Store ord om Brann-smellen: – Verdenshistoriens største ran

Erik Huseklepp, Eduardo «Doddo» Andersen og Mads Bøyum har vært i studio og snakket ut om Stavanger-kvelden der så mye gikk i Branns disfavør.

Dommeren blir nevnt. Rulleringen på laget blir diskutert. Og så erklærer Doddo seg mer optimistisk enn noen gang, spesielt nok.

– Alle vet at det var et ran at Brann ikke tok med seg tre poeng hjem fra Stavanger, sier Andersen, før han kaller Molde «menneskelige» og Rosenborg «drit».

Tommy Ellingsen

I tillegg kommer panelet inn på talentdebatten, etter forrige ukes diskusjon mellom avgått talentsjef Magni Fannberg og sportssjef Rune Soltvedt.

