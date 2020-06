Eliteserieklubbene får slippe inn tilskuere – RBK skuffet over antallet

Eliteserieklubbene i fotball vil få grønt lys til å slippe inn 200 tilskuere på arenaene når sesongen starter.

Enkelte publikummere vil angivelig bli å se på tribunene under eliteseriekampene. Foto: Ole Martin Wold

NTB

Det ble klart under et møte mellom klubbene og Norges Fotballforbund (NFF) fredag kveld. Forbundets konkurransedirektør Nils Fisketjønn bekrefter dette overfor oss.

Bergensavisen meldte om saken først i forkant av møtet.

Torsdag åpnet regjeringen som ventet for at arrangementer med inntil 200 deltagere kan gjennomføres fra 15. juni. Det får altså positive konsekvenser også for fotballklubbene.

– Jeg må først si at jeg er glad for at vi er i gang, men så man må jobbe med dette trinn for trinn, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug i Rosenborg når vi ber henne kommentere nyheten.

– Jeg hadde håpet, når vi først skulle ta inn tilskuere, at vi kunne ta inn flere enn 200. Ser du på Lerkendal, vil det være under én prosent av vår kapasitet på 21.000. Jeg synes det er synd, men sånn er det, sier hun videre.

Tove Moe Dyrhaug i Rosenborg er skuffet over at kun 200 tilskuere får slippe inn på Lerkendal når Eliteserien starter. Foto: Rune Petter Ness

Dyrhaug mener det ville vært bedre om en prosentandel hadde avgjort antallet publikummere på arenaene.

– Selvfølgelig skal dette være i henhold til smittevern, men vi har 24 innganger og kan ivareta ting. Vi kunne tatt inn en mye større andel.

Senest torsdag sa Dyrhaug til Adresseavisen at hun trodde på 500 tilskuere på Lerkendal til RBKs serieåpning mot Kristiansund førstkommende tirsdag. Trønderklubben har ikke avgjort hvordan de skal fordele de få billettene som blir gjort tilgjengelig.

– Det blir ikke enkelt. Vi må tenke litt og gjøre det beste ut av det. På mandag får vi komme tilbake til hvem vi plukker ut, forteller Dyrhaug.

Ifølge Bergensavisen vil det kun bli sluppet inn supportere fra hjemmelagene til kampene, og det blir opp til klubbene å organisere hvem som får billett.

Tilskuerne vil angivelig bli sluppet inn under forutsetning av at énmetersregelen og øvrige smitteverntiltak følges.

