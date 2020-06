TV 2 og Telia forlenger midlertidig. Dermed kan Get-kundene få Premier League tilbake.

TV 2 og Telia er blitt enige om en midlertidig forlengelse av avtalen dem imellom.

Manchester City kunne juble for 3–0-seier mot Arsenal onsdag kveld. Foto: Laurence Griffiths / POOL Getty

Det skriver Telia i en pressemelding torsdag.

Dermed kan kunder av Telia-eide Get prise seg lykkelige over at de får med seg Premier League på TV 2 når den engelske serien for alvor starter opp igjen til helgen.

For ifølge Telia vil kundene få tilgang til TV 2s kanaler allerede i dag.

– Forslaget vårt er enkelt. TV-seerne får tilbake kanalene. TV2 og vi viderefører dagens avtale med eksakt samme vilkår helt frem til ny avtale er på plass, enten forhandlingene tar to uker, to måneder eller to år, sier Pål Rune Kaalen, leder for privatmarkedet i Telia Norge i pressemeldingen.

TV 2 bekrefter også den midlertidige avtalen.

– Både vi og Get har ambisjoner om å finne en løsning så raskt som mulig. Nå er altså partene enige om at en midlertidig forlengelse er ønskelig, mens vi forhandler videre. Det burde allerede i kveld være mulig for Get å skru på kanalene igjen. Hverken vi eller Get ønsker å holde kundene som gissel, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand, ifølge VG.

Premier League startet opp igjen med to oppgjør onsdag. Det er flere kamper allerede fredag. Da møter blant andre Ole Gunnar Solskjær og Manchester United Tottenham.

480.000 kunder mistet TV 2

At Telia og TV 2 forlenger midlertidig betyr ikke nødvendigvis at konflikten er løst. Forhandlingene dem imellom fortsetter inntil videre.

Den tidligere avtalen mellom Telia/Get og TV 2 gikk utløp midnatt 31. mai. Og på grunn av en uenighet i forhandlingen om ny avtale gikk skjermen i svart på TV 2s kanaler for 480.000 kunder.

Dette var meldingen på TV-skjermene til 480.000 Get-kunder som 31. mai mistet TV2s kanaler, etter at det ikke ble enighet mellom partene om en ny distribusjonsavtale. Foto: Paul Kleiven/NTB scanpix

De to partene er uenige om prisen Get skal betale for å vise TV 2 sine kanaler. Ifølge Kampanje skal TV 2 ha bedt Telia om rundt 100 millioner kroner mer i året for tilgang til sine kanaler, mens Telia og Get skal ha svart med å tilby 100 millioner kroner mindre.

TV-kanalene som ble påvirket av bruddet i forhandlingene, var TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Livsstil, TV 2 Sport 1 og 2, TV 2 Sport Premium og C More-kanalene og arkivet.

Ifølge Telia skal altså alle disse kanalene igjen bli tilgjengelig for kundene torsdag.