Herlovsen tilbake til Vålerenga etter bitter konflikt

Isabell Herlovsen var utlånt til Kolbotn sist sesong. Nå er hun tilbake i Vålerenga etter den bitre konflikten for et år siden.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Isabell Herlovsen i aksjon for Norge mot England i 2019-VM i Frankrike. Foto: Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB

Det skriver NRK.

– Vi har lagt konflikten bak oss, sier Vålerengas sportssjef Eli Landsem til statskanalen.

Sist sesong var Herlovsen utlånt til Kolbotn, men nå er hun tilbake og klar for spill i hovedstadsklubben.

– Tiden leger alle sår. Isabell har ett år igjen av kontrakten med oss. Det var to parter som var interesserte i å finne en løsning, og to parter som er enige om at dette er det beste. Da er det lettere å bli enige, sier Landsem til VG.

LES MER OM KONFLIKTEN: Landslagsprofil i konflikt med egen trener – truer med å legge opp

Konflikt

Partene kom i konflikt i årsskiftet 2018/19. I desember 2018 truet landslagsprofilen med å legge opp dersom hun ikke fikk forlate Vålerenga.

– Jeg føler at jeg blir fysisk dårlig av å dra dit, og jeg gleder meg ikke til å skulle dra på trening. Der vet jeg at det kan oppstå konflikter mellom meg og treneren, sa Herlovsen den gang.

Herlovsen hevdet blant annet at hun ble anklaget for å ha sabotert treninger, og mente i tillegg at hun skal ha blitt tvunget til å trene med skade.

Herlovsen trente en periode hjemme med faren Kai-Erik og ble til slutt lånt ut til Kolbotn.

Danske Jack Majgaard skal trene Vålerenga i tiden fremover. Han har tatt over for Monica Knudsen etter finaletapet for LSK Kvinner i november.

Herlovsen spilte VM for Norge i fjor, og står med 67 mål på 133 kamper for landslaget.

Publisert: Publisert 6. januar 2020 21:07