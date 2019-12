Derbysmell for Ajer etter jul med full mediestorm

Kristoffer Ajer har preget overskriftene i skotsk fotball gjennom jula. Søndag ble det et forsmedelig 1-2-tap i den skotske tungvektsduellen mot Rangers.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kristoffer Ajer har vært i overskriftene de siste dagene. Foto: Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

Den norske landslagsprofilen spilte hele kampen hjemme på Celtic Park og måtte se luken til tabelltoer Rangers bli redusert til kun to poeng. Noen hovedrolle i kampen fikk 21-åringen ikke.

Langt mer fremtredende har Ajer vært i skotske avisspalter i dagene opp mot søndagens derby. Årsaken er episoden som endte med at Aberdeen-spiller Sam Cosgrove ble utvist i lagenes møte tre dager før jul.

Cosgrove fikk se det rødt kortet etter en sugende takling mot Ajer 19 minutter før slutt. TV-bildene viste at Aberdeen-spissen traff ballen, men samtidig var i kontakt med Ajer da han kastet seg inn i høy fart.

Nordmannen ble liggende igjen på gresset, og dommer Euan Anderson virket sikker i sin sak.

Styreformann-tweet

Etter kampen rettet Aberdeen-trener Derek McInnes harmdirrende kritikk mot Ajer, ifølge storavisen Scottish Sun. Han mente nordmannen overspilte i situasjonen og anklaget han videre for å ha «blunket og smilt» til Cosgrove mens han lå på bakken.

– Hvis Sammy hadde truffet Ajer i den farten, ville han blitt skadd. Han er ikke skadd. Det var en strålende takling, sa McInnes.

1. juledag fortsatte stormen da Aberdeens amerikanske styreformann Dave Cormack la ut en tweet der han hevdet at Ajer «spilte skadet», og at nordmannen mirakuløst kom seg på beina etter at det røde kortet var et faktum.

En rekke skotske fotballprofiler har i ettertid også deltatt i debatten. Aberdeen forsøkte å anke utvisningen, men fikk ikke medhold.

Avviser påstander

I et intervju med The Scotsman foran søndagens derby satte Kristoffer Ajer ord på sine tanker rundt mediestormen. Nordmannen er klar på at han unngikk en alvorlig skade ved å løfte beina da Cosgrove kom i høy fart.

– Hvis du ser på taklingen, lurer jeg ikke dommeren. Han treffer meg i ganske høy fart. Det føles som om tankegangen her i Skottland er at noen må bli alvorlig skadd for at det skal være rødt kort, sa han.

– Som utenlandsk spiller forstår jeg ikke engang at denne taklingen blir diskutert. Der jeg er fra, blir du utvist når du kommer inn i så høy fart, fortsatte Celtic-profilen.

Påstandene om at han skal ha «blunket og smilt» i etterkant av taklingen avviser han blankt.

Søndag var det uansett det sportslige som sto i fokus for Ajer. Nikola Katic ble matchvinner for Rangers.

Publisert: Publisert 29. desember 2019 15:33