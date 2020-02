Han hylles ikke kun for scoringene. Nå tar et annet Haaland-øyeblikk av på sosiale medier.

Erling Braut Haalands vanvittige fart får sosiale medier til å koke.

Erling Braut Haaland imponerte stort i Champions League-kampen mot PSG, både som målscorer og sprinter. Foto: Martin Meissner / AP / AP

DORTMUND-PSG 2–1

Erling Braut Haaland senket en av verdens største klubber omtrent på egen hånd tirsdag kveld.

Men det er noe annet enn de to målene mot Paris Saint-Germain som er den store snakkisen etter kampen: TV-bildene viser først Haaland som header en ball ut fra egen femmeter. Noen sekunder senere er han på vei over midtbanestreken i et vanvittig tempo.

At 19-åringen er rask, har vi sett flere ganger, men dette var en spurt utenom det vanlige. Sky Sports Italia målte tiden og fant ut at han løp 60 meter på 6,64 sekunder.

Dette er 11 hundredeler fra den norske rekorden til Jaysuma Ndure og tre tiendedeler bra verdensrekorden på distansen.

Utfordrer Haaland til duell

Jacobo Piotto jobber med analyse i Sky Italia og kom med følgende tweet etter Haalands løp. Foto: Skjermdump Twitter/@jacopopiotto

Spurten har fått mange til å reagere på sosiale medier. De fleste roser Haaland. Det gjør også Even Meinseth, som utfordrer Dortmund-spilleren til duell.

– Jeg hadde gjerne tatt en duell mot ham. Det er kanskje ikke så realistisk, men jeg er sikker på at jeg hadde slått ham. Også med fotballsko på en fotballbane, utdyper Meinseth.

60-meterrekorden hans er på 6,84. To tiendedeler «svakere» enn Haaland.

Meinseth er litt frustrert når det kommer påstander om at fotballspillere skal være enda raskere enn friidrettsutøvere.

Starter i høy fart

– Stadig kommer det video av hurtigheten til fotballspillere og påstander om at de er raskere enn Usain Bolt. Det er litt gøy at folk tror det, men også litt småirriterende. Husk at fotballspillere måles med «flying start». Hastigheten til toppsprintere er mye høyere enn til fotballspillere, sier Meinseth.

Selv har han fått målt topphastigheten sin til 40,7 km/t.

Even Meinseth sammen med far Frank Otto Meinseth. Foto: Drangsholt, Åge Harald

Hvis målingen er nøyaktig, var Haalands snittfart på de 60 meterne 32,54 km/t. Da Usain Bolt satte verdensrekord på 100 meter, var snittfarten 37,58 km/t.

Meinseths poeng er at sprintere starter på null, mens Haalands 60-meter er målt etter at han kom opp i fart.

– Det som imponerer meg, er at han løper så fort med fotballsko på en fotballbane, og kanskje heller ikke løper rett frem. Dessuten gjør han det midt i en fotballkamp. Han må ha trent mye styrke og spenst, sier 23-åringen, som vant bronse i junior-EM i 2015.

– Hvor fort tror du Haaland kunne løpt?

– Hvis han hadde lært seg blokkstart vil jeg tippe ned mot 7,10. Men hvis han hadde satset på friidrett tror jeg han kunne blitt veldig god.

– Da er det ikke sikkert du hadde vunnet NM-gull i vinter?

– Nei, det er ikke sikkert, sier sørlendingen.

