VM-medaljen glapp for Sverre Lunde Pedersen

Sverre Lunde Pedersen endte på en skuffende fjerdeplass på 5000 meter i VM i Salt Lake City.

Sverre Lunde Pedersen endte til slutt opp på en fjerdeplass i VM på 5000 meter. Foto: Peter Dejong / AP

Dermed klarte ikke den regjerende verdensmesteren på distansen å kopiere fjorårets gull i tyske Inzell.

Pedersen har slitt med en skade etter en sykkelvelt i høst, noe som har vært medvirkende til de manglende resultatene hittil denne sesongen.

Og toppformen var dessverre for Pedersen ikke tilbake under torsdagens 5000 meter i VM i enkeltdistanse. 27-åringen gikk ut i par sammen med nederlandske Jorrit Bergsma, og åpnet bra.

Men utover i løpet gikk det tyngre for Pedersen, som til slutt endte på tiden 6:11.80. Det holdt til en fjerdeplass. Canadiske Ted-Jan Bloemen vant med tiden 6:04.37.

Opp til medaljeplass skilte over fem sekunder for Pedersen.

Fakta Resultater: Menn, 5000 m: 1) Ted-Jan Bloemen, Canada 6.04,37, 2) Sven Kramer, Nederland 6.04,91, 3) Graeme Fish, Canada 6.06,32, 4) Sverre Lunde Pedersen 6.11,80, 5) Jordan Belchos, Canada 6.12,07, 6) Patrick Beckert, Tyskland 6.12,12, 7) Davide Ghiotto, Italia 6.12,51, 8) Jorrit Bergsma, Nederland 6.13,42, 9) Ruslan Zakharov, Russland 6.14,06, 10) Timothy Loubineaud, Frankrike 6.15,44. Øvrig norsk: 18) Håvard Bøkko 6.26,38.

– Jeg var helt tom

– Jeg er helt tom. Det var bedre enn forrige helg i Calgary, men det er dessverre ikke godt nok. Akkurat nå har jeg mer enn nok med å komme meg, sa Sverre Lunde Pedersen til Viasat 4 etter løpet.

Pedersen prøver å sette ord på hva som ikke stemte under løpet.

– Jeg kjenner at jeg ikke har det samme giret inne fra 3000 meter og inn til mål. Istedenfor å holde farten oppe, må jeg bruke mye krefter på slutten, sier han.

Den regjerende verdensmesteren er likevel ikke skuffet over å måtte gi fra seg VM-gullet til Bloemen.

– Det gullet har jeg, og ingen kan ta det fra meg. Jeg er alltid giret på å vinne mer, men denne gangen var det annerledes. Jeg har ikke fått forberedt meg så godt som tidligere, og da er det brutalt i toppidretten, sier Pedersen til kanalen.

Viasat-kommentator Even Wetten hadde dette å si om løpet til Pedersen:

– Han gjør et av sine bedre skøyteløp denne sesongen, men det er dessverre ikke godt nok. Dette er langt unna det vi håper at han kan prestere i et VM. Toppnivået er langt unna, sier han.

Tungt for Bøkko

I det fjerde paret var det Håvard Bøkkos tur til å gå. 33-åringen gikk ut i par mot franskmannen Timothy Loubineaud. Tross en solid åpning på 5000-meteren endte Bøkko til slutt med tiden 6:26:98.

Det ble en tung dag på jobben for Håvard Bøkko under torsdagens 5000 meter i VM. Her avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Den nederlandske skøytelegenden Sven Kramer prøvde på sin side å slå verdensrekord på 5000 meter.

Landsmann Ted-Jan Bloemen er verdensrekordholder på distansen, med tiden 6:01.86. Kramer prøvde å komme under den gylne seksminuttersgrensen, men måtte til slutt gi tapt.