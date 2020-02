Jürgen Klinsmann gir seg som trener i Hertha Berlin

Etter bare ti uker i jobben har Jürgen Klinsmann (55) bestemt seg for å gi seg i jobben som Hertha Berlin-trener.

Jürgen Klinsmann trekker seg fra trenerjobben i Hertha Berlin. Foto: Martin Meissner, AP / NTB scanpix

NTB-Ritzau

Det bekrefter han selv på sin Facebook-side. Han sier også at han vil fortsette i klubben som styremedlem.

Landslagskeeper Rune Almenning Jarstein og Rosenborg-aktuelle Per Ciljan Skjelbred får dermed ny trener igjen. Alexander Nouri ledet tirsdagens trening.

Klinsmann oppgir manglende tillit fra «de handlende personene» i klubben som årsak til at han trekker seg. Den tidligere landslagskjempen fikk 76 dager i trenerjobben.

I løpet av den perioden har det blant annet vært en del rot og usikkerhet rundt spørsmålet om han hadde gyldig trenerlisens.

«Jeg vil gjerne rette en stor takk til alle spillerne, fansen, tilskuere, støtteapparat og ansatte i Hertha Berlin for støtten, møtene og de gode samtalene i løpet av de ti siste ukene. Men som sjeftrener har jeg bruk for tillit fra de handlende personer for å lykkes med et prosjekt som ennå ikke er ferdig. Enhet, samhold og konsentrasjon om det vesentlige de viktigste elementene. Uten dette kan jeg ikke oppfylle mitt potensial som trener», skriver Klinsmann på Facebook.

Hertha ligger på 14.-plass i Bundesliga og er bare seks poeng over nedrykksstreken. Klubben har vunnet tre av ni kamper med Klinsmann som trener, tre er endt uavgjort og tre er endt med tap.

«Vi kom på riktig spor i løpet av kort tid, og takket være støtte fra mange mennesker er vi nå seks poeng over nedrykksstreken, selv om vi har spilt mange vanskelige kamper mot hard motstand. Jeg føler meg trygg på at Hertha når målet sitt og overlever i Bundesliga», skriver Klinsmann.

55-åringen innledet trenerkarrieren som tysk landslagssjef og førte laget til VM-bronse på hjemmebane i 2006. Han overtok senere roret i Bayern München for en kort periode. Fra 2011 til 2016 ledet han USAs landslag.

