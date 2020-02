Stavanger-syklist spurtet inn til sin første pallplass i Dubai

Suksess for Hitec-laget i den første utgaven av Dubai-ritt.

Her er Amalie Lutro før VM-starten i Bergen i 2017. Foto: Stig Nilssen

Amalie Lutro fra Gausel kunne torsdag juble for sin beste plassering i et UCI-ritt noensinne da hun ble nummer to i den siste av fire etapper i Dubai Women’s Tour.

– Jeg har fulgt henne i ti år og sett hvilket talent hun er. Det er enormt kjekt at hun lykkes allerede nå. Det er litt uventet, men samtidig veldig gledelig, sier sportsdirektør i Hitec, Karl Lima.

Vant sammenlagt

Lutro sykler for rogalandslaget Hitec Products, som også var det beste laget i Dubai og hadde sammenlagtvinneren, britiske Lucy van der Haar.

19-åringen var hjelperytter på de første etappene, men da det så ut til å gå mot sammenlagtseier for laget, fikk hun gå i et brudd på den siste etappen. I gruppen på fem syklister spurtet hun inn til andreplass bak nederlandske Nicole Steigenga (Doltcini-Van Eyck Sport).

– Talentet er det ingen tvil om. Hun har en kroppsbygning som gjør at hun er god oppover, men samtidig en god spurter, sier Lima.

Amalie Lutro (til venstre) imponerte i Dubai. Her med sammenlagtvinner Lucy van der Haar. Foto: Karl Lima/Team Hitec

Sykler storritt

Ifølge han er Hitec Products er det 15. beste damelaget i verden og sykler alle de store rittene i verden.

I den første utgaven av Dubai Women’s Tour var det sju profflag med, i tillegg til tre landslag.

– Det var blandet kvalitet på feltet, men toppkvaliteten var veldig høy, sier Lima.

Lutro har deltatt flere ganger i junior-VM i landeveissykling, men ikke nådd helt opp.

