Kristiansand Topphåndball fikk det tøft i Hedmark onsdag kveld.

Kristiansand rystet Champions League-lag. Så tok cupeventyret slutt.

Kristiansand Topphåndball (KRS) hang med lenge, men tapte til slutt mot Elverum i NM-kvartfinalen.

ELVERUM – KRISTIANSAND TOPPHÅNDBALL 29–25

KRS sto for to skikkelige cupskreller da de slo ut eliteserielagene Nærbø og Follo i henholdsvis 3. og 4. runde i NM.

I kvartfinalen var de uheldige og trakk Norges kanskje beste lag, Elverum, på bortebane.

Og Champions League-laget fra Hedmark ble til slutt et hakk og to for sterke for gjestene fra Kristiansand onsdag kveld.

– Selv om vi taper er jeg ordentlig stolt og fornøyd. Det vi leverer er rett og slett meget solid. Det holder ikke helt inn, men i dag jobbet vi for hverandre og spilte til tider meget bra, sier KRS-trener Robin Rosander Haugsgjerd.

Rystet

Men det startet lovende for KRS.

1.-divisjonslaget fra Sørlandet rystet Elverum, som har vunnet sluttspillet de sju siste sesongene, i den første omgangen. KRS tok ledelsen 1–0, og etter det fulgte lagene hverandre tett som hagl.

Elverum klarte ikke å stikke fra, og til pause var stillingen 13–12 i favør vertene.

– Da vi gikk til pause hadde jeg faktisk tro på at hvis vi klarte å henge med de første ti minuttene av andre omgang, så hadde vi en 50/50 sjanse til å slå dem. Vi hadde fått kampen inn i det sporet vi ønsket, og det handlet om å fortsette og ikke slippe inn enkle mål, sier Haugsgjerd, og trekker særlig fram en keeperveteran.

– Svenn-Erik (Medhus) sto som en levende vegg i første omgang, sier Haugsgjerd.

Tøffere etter pause

Etter pause ble det tøffere for Kristiansand. Elverum rykket fra, og ledet på det meste med fem mål.

– Dessverre fikk vi en periode der vi fikk tre kjappe utvisninger, og blant annet spilte fire mot seks. Når de da benyttet anledningen til å komme fire-fem mål foran var det vanskelig å hente dem inn igjen. De viser at de har spillere som kan smelle til i avgjørende situasjoner, sier KRS-treneren.

Gjestene klarte ikke å tette luken, og det ble aldri veldig spennende i innspurten. Elverum innfridde favorittstempelet og vant til slutt 29–25.

– Serien viktigere

Dermed er cupeventyret over for denne gang for Kristiansand. Sebastian Schultz Hansen ble Kristiansand toppscorer med åtte mål. Men selv om Haugsgjerd og co. måtte ta med seg et tap på den 45 mil lange bussturen til Kristiansand, bidro prestasjonen til at den på ingen måte ble så dyster som den kunne blitt.

– I dag plaget vi Elverum, et lag som nylig frustrerte PSG foran over 12.000 tilskuere i Champions League. Jeg så de var stresset. Og på sidelinjen var de ekstremt ville. Men det aller viktigste er å levere i 1. divisjon. Der har vi rotet oss bort før etter gode prestasjoner i NM, minner Haugsgjerd om.

Neste kamp for Kristiansand er førstkommende søndag. Da tar de imot tabellnabo Falk Horten til 1.-divisjonsoppgjør i Aquarama. KRS ligger på 4.-plass med seks poeng etter fem kamper.

– Der må vi levere, sier KRS-treneren.