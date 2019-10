Toppidrettssjef Erlend Slokvik er ikke helt fornøyd med at det bare ble en medalje i friidretts-VM som ble avsluttet søndag. Lise Åserud / NTB scanpix

Friidrettssjefen om Team Ingebrigtsens medaljeløse VM: – Har sett Jakob piggere

Toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, var ikke fornøyd med at det bare ble én medalje i friidretts-VM.

Karsten Warholm leverte til gull på 400 meter hekk, mens Jakob Ingebrigtsen havnet rett utenfor pallen på både 5000 meter og 1500 meter. Status ble 5.- og 4.-plass.

– Tre medaljer var et veldig hårete mål. Vi er kjempefornøyd med gullet, men hadde håpet på to medaljer.

– Tror du familien Ingebrigtsen hadde hatt større mulighet på medaljer om de ikke hadde doblet med to distanser i mesterskapet?

– Det blir spekulasjoner, men jeg har sett Jakob piggere i år. Det kan være at han kjenner dette kjøret. Og det er ganske annerledes å doble i et VM enn i et EM. Nivået her er veldig mye høyere.

Jakob Ingebrigtsen og den norske friidrettssjefen Erlend Slokvik i intervjusonen under VM i Qatar. Lise Åserud / NTB scanpix

Skal diskutere opplegget

– Vil du råde dem til å gjøre det samme i OL neste år, eller ser du helst at de ikke gjør det? spurte NRKs reporter.

– Nå får vi ta en diskusjon på det og summere opp. Det er lett å være etterpåklok.

– Du vil helst ha nordmenn i færre løp hvis det øker medaljesjansen?

– Ja, det er ingen tvil om. Det er medaljer vi blir målt på. Sett i ettertid hadde det vært enklere å ta en medalje på 1500 meter hvis han ikke hadde løpt 5000 meter først. Det tror jeg.

Jakob Ingebrigtsen var svært skuffet etter fjerdeplassen på 1500-meteren i søndagens VM-finale. JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Voldsomme ambisjoner

– Jakob sa i pressesonen at hadde han visst at det ville bli 4.- og 5.-plass, så hadde han ikke giddet å dra til Doha. Har han da litt for høye ambisjoner?

– Han er en ung gutt med voldsomme ambisjoner. Samtidig er han i en læreprosess. Det er det første verdensmesterskapet der han kjemper om medaljer. Så han skal være veldig fornøyd med 4.- og 5.-plass. Egentlig.

– Hva er den største positive overraskelsen?

– Amalie Iuel løfter seg til et nivå der hun ikke vært på før. Ellers er det mange som presterer bra, men vi har ikke hatt noe stang inn. Det har vi ikke. Vi mangler den utøveren som overgår seg selv.

