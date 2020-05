Ny podkast: Tabelltipset som overrasker – tror Viking rykker ned

Hør siste episode av Studio A her nå.

Det drar seg mot seriestart. I ukens Studio A før du blant annet høre hvordan Aftenbladet skal gi deg alt fra Vikings treninger fram mot 16. juni. Foto: Fredrik Refvem

Det er under tre uker til seriestart og Aftenbladet skal gi deg alt fra oppkjøringens siste fase i Jåttåvågen.

I ukens podkast får du høre mer om «treningsbørsen» som Aftenbladet startet med onsdag. Den skal gi deg alt du trenger å vite om de mørkeblå før Bodø/Glimt kommer på besøk 16. juni.

Erik Arnebrotts avgjørelse om å ta en pause fra livet som fotballspiller blir naturligvis også tema. Hvorfor valgte han å ta en pause? Hva skal han gjøre nå? Og hva hvis han ombestemmer seg?

Du får også siste nytt fra skadestuen og et tabelltips som ikke er spesielt lystig for alle som er glade i Viking. For hvem er det som kan finne på å tippe Viking på nedrykksplass?

Et hint: Vi skal til Bergen...

Forrige episode hører du her.

Du kan lytte og abonnere på podkasten i Itunes, Spotify og ellers der du finner podkaster.

Eller hør episoden her nå: