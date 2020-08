Gigantovergang gikk i vasken for Ståle Solbakken

FCK-sjef Ståle Solbakken var svært nær kjøp av Celta Vigos Pione Sisto til 87 millioner kroner, men klubben kom ikke til enighet med spilleren om lønnsbetingelsene.

Ståle Solbakken og FC København var nære å hente Pione Sisto. Foto: Wolfgang Rattay / Pool Reuters

FC København er en gigant i nordisk fotballsammenheng.

Flere medier meldte at overgangen var i orden, men slik var det likevel ikke.

FCK sendte onsdag ut en pressemelding der de forklarte hva som hadde skjedd.

– Vi har hatt et fin dialog med klubb og spiller, og det førte til at vi ble enige om en overgang tirsdag. Vi har siden presentert en sportslig og økonomisk attraktiv pakke innenfor vår lønnsstruktur vi arbeider med, men det har ikke lykkes å komme til enighet med spilleren. Vi ønsker Pione hell og lykke i fremtiden, sier FCK-trener Ståle Solbakken.

25 år gamle Sisto har ikke slått til i Celta Vigo. FCK skal ifølge Ekstra Bladet se for seg å få hans karriere på føttene igjen og så kanskje selge ham videre om et par år.

Sistos krav for en fireårskontrakt var svært omfattende for en klubb i Norden:

* Sign-on-fee 10,8 mill.

* Årslønn 10,8 mill.

Pione Sisto, her i aksjon mot Real Madrid, kunne endt opp i FC København. Foto: SUSANA VERA / X01622

I tillegg måtte trolig FCK ha betalt Celta Vigo vel 30 millioner kroner for å få dansken til København. Totalt ville kjøpet hatt en verdi på 87 millioner norske kroner om han ble i FCK til 2024. Sisto har ikke vært tatt ut på Danmarks landslag på to sesonger.

Solbakken sikter mot å ta tilbake hegemoniet i Danmark neste sesong. Midtjylland var best sist sesong og ble seriemester.

I øyeblikket ser det vanskelig ut for en overgang for Pione Sisto, men det har skjedd større underverker enn om det likevel skulle ende med at Sisto ble FCK-spiller.

