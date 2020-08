Disse to er trolig ferdig i Brann etter sesongen

Kåre Ingebrigtsen går langt i å bekrefte at Taijo Teniste og Gilli Rolantsson er ferdige i Brann etter sesongen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Taijo Teniste er fra Estland og på utgående kontrakt. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Kåre Ingebrigtsen har tatt grep siden han overtok som Brann-trener, og ett av grepene er å skifte høyreback. Jon Helge Tveite er hans førstevalg, mens Taijo Teniste stort sett har vært å se på tribunen etter at trønderen kom.

Teniste og færøyske Gilli Rolantsson har begge kontrakter som utløper etter denne sesongen. De kan fritt gå i kontraktsdiskusjoner med nye klubber, og nå avslører Ingebrigtsen at begge er på vei bort fra klubben:

– Taijo har kontrakt som går ut, Gilli det samme. Det er folk som har sittet på benken her noen år som er veldig interessert i å komme seg et sted å spille, og det har jeg full forståelse for, sier Ingebrigtsen til Eurosport.

På spørsmål fra TV-kanalen om han planlegger fremtiden uten de to spillerne, svarer Ingebrigtsen slik:

– Ja, sånn som kontraktene står nå, så har de kontrakter som går ut.

Fra før er det kjent at Brann er interessert i å knytte til seg Åsanes back Ole Didrik Blomberg.

Gilli Rolantsson fra Færøyene er også på utgående kontrakt. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix