Glimt-stjerner vegrer seg mot å dra: – Har det ikke travelt

Spillersalg er fort den største trusselen i Bodø/Glimts gulljakt. Philip Zinckernagel innrømmer at det sitter langt inne å stikke midt i sesongen.

Philip Zinckernagel har notert seg for flest målpoeng når en tredjedel av sesongen er spilt. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

En tredjedel av Eliteserien er unnagjort. På tabelltoppen ligger Bodø/Glimt helt uten feilskjær etter ti kamper. Søndag ble 0–1 snudd til 3–1 hjemme mot fjorårsmester Molde, som nå er distansert med fem poeng.

Glimts offensive spillere har utmerket seg utover det ordinære. Den danske duoen Kasper Junker og Philip Zinckernagel har scoret henholdsvis ni og syv mål hver seg, og rett bak følger Jens Petter Hauge med seks fulltreffere.

Nordlandsklubben scorer i snitt nesten fire mål per kamp. Slikt blir lagt merke til utover landets grenser. Ledelsen på Aspmyra må regne med at det vil komme fristende tilbud fra langt mer pengesterke klubber.

I fjor ble målscoreren Amor Layouni solgt ni runder før slutt. Fotballeksperter har pekt på nettopp spillersalg som kanskje det største ankepunktet mot at Glimt blir første seriemester fra Nord-Norge på øverste nivå.

– Det er umulig å si hva som vil skje. Her er det mange ting som spiller inn. Det handler om blant annet tidspunkt og økonomi. Hvis det blir sånn at det er rett for Bodø/Glimt og spilleren å gå midt i sesongen, stiller jeg meg bak avgjørelsen, sier Glimts hovedtrener Kjetil Knutsen til Aftenposten på spørsmål om han er redd for å miste noen av sine beste spillere.

Glimt-trener Kjetil Knutsen sier han vil forholde seg lojalt til eventuelle salg av spillere i tiden som kommer. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Stoppet proffovergang

Søndag fikk han en god nyhet kort tid etter toppkampen mot Molde. Under direktesendingen til Eurosport avslørte Jens Petter Hauge at han dropper den varslede overgangen til belgiske Cercle Brugge. 20-åringen vil i stedet bli i Glimt for å fullføre det som kan bli tidenes beste sesong for klubben.

– Bare det å sitte hjemme da vi spilte mot Kristiansund, var kjedelig. Da kan man jo tenke seg hvordan det er å sitte i en klubb i utlandet og se Glimt ta gull. Det er noe av grunnen til at vi foreløpig har takket nei til de tilbudene som har kommet, forklarte Hauge.

Angrepsspilleren hadde en muntlig avtale med Cercle Brugge, men ingen kontrakt var undertegnet. Glimt-yndlingen valgte tidligere i måneden å sette overgang på vent. Siden har suksessen i Bodø bare vedvart.

– Det forteller litt om Jens Petter som person og det han er en del av. Jeg mener det også viser at han har dyktige støttespillere som ser det hele bildet. Her handler det om å gjøre ting sammen, sa Knutsen da vi snakket med Glimt-sjefen i forrige uke.

Han mener Hauge er som et kinderegg. Unggutten har utviklet et register som er gjort ham ettertraktet.

– Jens Petter har en helt sinnssyk evne til å lese rom, men er samtidig også gjennombruddshissig. Det har vi jobbet veldig lenge for å få til. I dag har han et repertoar som jeg nesten får gåsehud av å snakke om.

Jens Petter Hauge skulle ha startet proffeventyret i Belgia, men 20-åringen vil heller være med videre på det som skjer i Bodø/Glimt. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Fakta Jens Petter Hauge Alder: 20 år (født 12. oktober 1999 i Bodø) Posisjon: Midtbane Klubb: Bodø/Glimt (2016-). Lånt ut til Aalesund i 2018. Seriemål i 2020: 6 Målgivende pasninger: 4 Kontrakten med Glimt varer ut 2021.

På utgående kontrakt

Hauge har en kontrakt med Glimt som varer ut 2021. Klubben vil derfor få nye muligheter til å selge ham til en klekkelig sum. Philip Zinckernagel har derimot en avtale som kun varer ut årets sesong, og en forlengelse lar vente på seg.

Det gjør danskens fremtid svært usikker. 25-åringen har vært på Aspmyra siden 2018.

– Hva som skjer, er vanskelig å si. Jeg har lyst til å være en del av dette laget og se om vi kan vinne noen titler og komme ut i Europa. Med den spillestilen vi har, har vi det ikke travelt med å komme oss videre. Men på et eller annet tidspunkt må man ta en beslutning om veien videre, sier Zinckernagel.

Philip Zinckernagel har vært med Bodø/Glimts reise fra bunnstrid til gullkamp i løpet av sine to år i klubben. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Fakta Philip Zinckernagel Alder: 25 år (født 16. desember 1994) Nasjonalitet: Dansk Posisjon: Angrep Klubber: Nordsjælland (2012–13), Køge (2013–15), Helsingør (2015–16), Sønderjyske (2016–18), Bodø/Glimt (2018-) Seriemål i 2020: 7 Målgivende pasninger: 8 Kontrakten med Glimt varer ut årets sesong.

Patrick Berg er en annen spiller i Glimts stjernegalleri. Kapteinen har det siste året storspilt i sin posisjon på midtbanen, og det har de siste ukene vært snakk om at han bør få en sjanse på landslaget.

– Det er selvfølgelig hyggelig å høre slikt. Det er en bekreftelse på at man har gjort en bra jobb. Så må man fortsette med det og utvikle seg videre. Det gjelder å unngå å havne i en forsvarsposisjon og tenke «nå følger alle med, så nå må jeg spille bra», sier Berg.

Patrick Berg har blomstret for Glimt det siste året. Her er han med kapteinsbindet. Foto: Trond Reidar Teigen

Fakta Patrick Berg Alder: 22 år (født 24. november 1997 i Bodø) Posisjon: Midtbane Klubb: Bodø/Glimt (2014-) Seriemål i 2020: 3 Sønn av tidligere Glimt-profil Ørjan Berg og barnebarn av Glimt-ikonet Harald «Dutte» Berg. Kontrakten med Glimt varer ut 2021.

Bygger klubb

I 2019 håvet Bodø/Glimt inn 40 millioner kroner på salgene av Amor Layouni og Håkon Evjen. Forrige sesong ble klubben kun slått av Molde på tabellen.

– De to salgene var veldig viktige for Bodø/Glimt. Det var riktig å selge, men det blir alltid en vurdering i sak til sak. Min jobb er å se det langsiktige opp mot det kortsiktige. Hvis jeg bare hadde vært opptatt av det kortsiktige, ville jeg ikke vært opptatt av å bygge klubb, sier Kjetil Knutsen.

Selv om Glimt har synlige stjerner i laget, er Knutsen opptatt av å ivareta en kultur der kollektivet betyr alt.

– Hos oss er laget alltid det viktigste. Enkeltspillere blomstrer på grunn av laget. Det er grunnmuren hos oss, fastslår Glimt-treneren.