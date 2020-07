Fredrik Aursnes har i år vært Moldes visekaptein. Foruten de tre siste minuttene på Aspmyra i går, har midtbanegeneralen spilt alt hittil denne sesongen. Nå kan han ha spilt sin siste kamp for klubben. Her sammen med Magnus Wolff Eikrem under møtet med Strømsgodset forrige helg. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix