Refses etter Liverpool-uttalelse: – Tullete

Manchester City-trener Pep Guardiola sendte et stikk i retning Liverpool før utdelingen av prisen for årets spiller. Nå får spanjolen tyn for uttalelsen.

Pep Guardiola tror en Liverpool-spiller vil bli kåret til årets spiller av spillerne selv. Foto: ADRIAN DENNIS / Reuters

Det var under et intervju med BBC Radio Manchester at Guardiola tonet ned forventningene til at én av hans spillere skal vinne prisen for «årets spiller», kåret av spillerne selv.

– Nei, den vil bli vunnet av en Liverpool-spiller. Da vi har vunnet ligaen, har den gått til en Liverpool-spiller. Når de vinner ligaen, er jeg ganske sikker på at de får prisen som årets spiller. Den prisen går alltid til Liverpool, sa Guardiola.

Liverpool-kaptein Jordan Henderson er kåret til årets spiller i Premier League av de britiske journalistene. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / Reuters

– Tullete

Like etter ble det klart at Liverpool-kaptein Jordan Henderson er kåret til årets spiller av de britiske journalistene (FWA). Spillernes kåring (PFA) offentliggjøres trolig også på fredag.

Av den grunn har Guardiolas uttalelser fått mye oppmerksomhet. Gary Lineker, tidligere engelsk landslagsspiller og nå anker for BBC, fnyser av påstanden til spanjolen.

– Folk som ofte føler at laget sitt blir forskjellsbehandlet, er partiske selv, skriver Lineker på nettsamfunnet Twitter, og legger til:

– Det er ingen agenda bak fotballkåringer, enten det er PFA eller FWA. Enten så er det hundrevis av journalister som gir sin stemme til sin foretrukne spiller, eller så er det hundrevis av fotballspillere. Å påstå noe annet er tullete, slår han fast.

Lars Sivertsen er tett på mediene i England. Foto: Øystein Haara

– Tror mange føler en instinktiv avsmak

I sosiale medier hagler kritikken mot Guardiola. Av motstanderfans blir City-treneren stemplet som bitter, men journalisten Duncan Castles viser til en statistikk som tyder på at Manchester City kanskje har en grunn til å føle seg litt snytt.

Raheem Sterling ble kåret til journalistenes spiller i fjor, men før det må man faktisk helt tilbake til 68/69-sesongen for å finne forrige City-spiller som vant.

Og en City-spiller har aldri vunnet prisen av spillerne selv.

– Det er nok sånn at både pressen og andre spillere har en viss avsmak for City-prosjektet på grunn av måten det er blitt finansiert. Siden det er en popularitetskonkurranse ... så blir det sånn, sier fotballekspert Lars Sivertsen.

Han er overrasket over at Kevin De Bruyne ikke har vunnet.

– Det har vært sesonger hvor han har vært best. Hadde det vært en jury som bestemte, hadde kanskje City fått flere av de prisene. Jeg tror mange føler en instinktiv avsmak. Om det er rettferdig eller ei får være opp til andre, sier Sivertsen.

Scott Parker rykket ned med West Ham i 10/11-sesongen, men ble likevel kåret til årets spiller av journalistene. Foto: PETER NICHOLLS / X03508

– Dras mot historiene

Fredag formiddag ble som nevnt Liverpool-kaptein Jordan Henderson kåret til årets spiller av de britiske sportsjournalistene. Engelskmannen har måttet tåle massiv kritikk fra både egne og motstandernes fans.

At kapteinen nå har slått tilbake mot kritikerne, tror Sivertsen spiller en stor rolle.

– Når det gjelder pressens pris, er det viktig å huske at journalister som regel har en instinktiv dragning til de beste historiene. Henderson ble lenge avskrevet av mange og først sett på som en flopp som var en litt for enkel spiller, men har siden blitt en veldig fin kapteinstype, sier Sivertsen.

Han viser til Mohamed Salah som et annet eksempel. Egypteren slet i Chelsea. Etter noen år i Fiorentina og Roma, kom han tilbake til England og ble toppscorer for Liverpool.

– Jeg tror man har en dragning mot de beste historiene. Scott Parker ble kåret til sesongens beste spiller i West Ham da de rykket ned (2010–2011-sesongen). Journalistprisen er litt mer popularitetskonkurranse, sier Sivertsen.

Lars Sivertsen anser Kevin De Bruyne som en favoritt til å bli kåret til årets spiller av spillerne selv. Foto: ADAM DAVY / X01348

Har De Bruyne som favoritt

Henderson var naturligvis svært fornøyd med prisen.

– Jeg vil gjerne si hvor takknemlig jeg er for støtten av dem som stemte på meg, sa Henderson i et intervju gjengitt av Sky Sports.

Spillere som Steven Gerrard, Luis Suárez og Mohamed Salah har vunnet prisen før.

– Jeg skylder mye til så mange forskjellige mennesker – men ingen mer enn mine nåværende lagkamerater, som har vært helt utrolige og fortjener dette like mye som jeg gjør, sa Henderson.

Liverpool-kapteinen er nok en het kandidat til også å vinne spillernes kåring, men Sivertsen holder en knapp på nevnte De Bruyne.

– Han har et sett med ferdigheter som andre fotballspillere blir veldig imponert av og setter veldig pris på. Men igjen, Henderson er en godt likt kaptein, så han kan ha en sjanse der også, avslutter Sivertsen.

