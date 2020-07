God tid, Nilsen?

KOMMENTAR: Er det noe vi ikke forbinder med Brann, er det klare kjennetegn på en gjennomarbeidet, kompakt og målrettet klubb, skriver Ola Bernhus.

Brann – Kristiansund 1–1

Brann kan bli ledende i Norge, mener trener Nilsen. Ja, alt er mulig. Og han vil gjerne være med.

Innledningen er ment å være litt spydig. Så mye rart som har skjedd i Sportsklubben Brann – gjennom flere tiår – virker en målsetting om å bli ledende fotballklubb i landet, i overkant vidløftig.

Blåøyd, kanskje.

Kampen mot Kristiansund i denne runden er en illustrasjon så god som noen. Det burde være enkelt nok for en ledende klubb å styre inn disse poengene.

Stemningen var eggende, preget av møter, intervjuer, stramme tiltak og trenerinitiativ de siste dagene. Kristiansund burde ikke være en tung motstander på hjemmebane.

Men å sikre greie poeng krever en stabilitet som vi ikke ser at Brann har. Ikke i år heller. Er det noe vi ikke forbinder med denne klubben, er det klare kjennetegn på en gjennomarbeidet, kompakt og målrettet klubb.

Kjennetegn

Vi som følger med utenfra, ser noe annet.

Vi ser et lag bygd opp av ganske kjedelige spillere der kun et fåtall har et repertoar over snittet i Eliteserien. Vi ser også et bortimot alderdommelig lag, der riktignok en 19-åring har entret forsvarsfireren, men der de øvrige utgjør seriens eldste lag.

Foryngelsen finner vi mest i et løfte fra styret i fjor høst. Brann skal satse på unge, lokale spillere! Jaha.

Vi ser også et lag uten kraft og klare linjer. Når trener Nilsen riktig påpeker hvor ustabilt laget er – fra kamp til kamp, fra periode til periode i kampene – så var Kristiansund-kampen illustrerende.

Etter seigt spill der det så ut som om spillerne kjedet seg, skvatt alle til rundt halvtimen. I 8–10 minutter sprudlet alle samtidig – og så visnet alle samtidig.

Hva utløser det?

Oppgaven må være å analysere hvilke situasjoner, stemninger og spillere som utløser disse skiftene.

Det hjelper lite å fastslå at slik er det, uten å gjøre mer. Hva kan gjøres?

Treneren har ansvar og skyld, men styret – i Brann som i andre klubber – vil gjerne ha ord med i laget,

Og styret i Brann, det har høyt og offisielt, lovt offensiv og morsom fotball. Nå lover Nilsen det også. Det ligner et personlig løfte. Det ligner høyt spill.

Andre ledere og styremedlemmer liker å prate fotball, de vet hva som skal gjøres. Men er det på dette nivået det må skje noe? For å si det annerledes. Styrets jobb må være å bygge klubben med de verdier den vil bygge på – sportslig, økonomisk og menneskelig. Så må styret ansette de menneskene, inkl. trenere, som kan fikse det.

Og så slippe taket – og den sportslige kreativiteten løs. Med fritt mandat.

Noen blander seg inn

Eksempel: Etter å ha berget plassen i 2016 og blitt cupmester året etter, lovte styret i Lillestrøm at «det skal gjøre vondt å møte LSK på Åråsen» og «vi skal bli landets beste dødballag».

Nå er klubben i obosligaen. Det var noe man ikke kunne vedta seg til.

Folkene manglet der ute.

Og derfor, Lars Arne Nilsen, tror vi det vil ta både en og flere evigheter før Brann er Norges ledende klubb. Et nytt Rosenborg, kan vi gjerne si.

Bare det å vite hva man vil og hvordan komme dit, krever flere års oppbygging. Trenere pleier ikke å vare så lenge. Lars Arne Nilsen har forsynt sine tilhengere med så mange skuffelser de siste par årene at det har vært prat om å skifte trener oftere enn å gi ham langsiktige fullmakter.

Men det beste vil være om Nilsens håp og drøm får leve.

Det er som vi alltid sier, vi østlendinger også. Norsk fotball er morsommere når Brann er gode.