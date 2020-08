I natt spilte de den første kampen

1. august kunne barn og unge spille fotballkamper igjen. Ett minutt over midnatt startet Gutter 13-kampen mellom Randesund og Søgne.

Gutter 13-kampen ble blåst i gang på Sukkevann klokka 00.01 lørdag 1. august. I bakgrunnen er månen nesten full. Foto: Vegard Damsgaard

KRISTIANSAND: – Da vi fikk datoen 1. august tenkte jeg at da må vi spille kamp på den dagen, og hvorfor ikke spille rett over midnatt, sier RIL-trener Pål Bjørke til Fædrelandsvennen.

Det var rundt sankthans at regjeringen slapp den gledelige nyheten om at det åpnes for kamper og konkurranser for alle opp til og med 19 år etter en særdeles langtekkelig koronapause.

Spillesugne gutter og jenter har blitt svært godt kjent med koronaregler, nå er det på tide å hente fram offsideregelen igjen.

Treneren for Randesunds G13-lag lanserte ideen blant foreldre og trenerkolleger, og det oppsto akutt begeistring.

– Veldig bra at vi har så ivrige trenere og foreldre som setter opp dette, sier RIL-spiller Sebastian Jensen, som står ved siden av trener Pål Bjørke til venstre. – Gøy å få lov å spille kamper igjen, sier Søgne-spiller Nikolai Suvatne, her flankert av trenerne Roger Finsådal-Kristensen (t.v.) og Stig Trydal. Foto: Vegard Damsgaard

– Tidenes lengste sesongoppkjøring

Deretter ble planene luftet i spillergruppa, og ikke uventet var det den rene lissepasning til full jubel.

– De har gledet seg veldig, dette blir en happening for ungene. Det er fortsatt veldig stas å være lenge oppe. Kampen er jo ikke ferdig før halv to, sier Pål Bjørke.

Han nevnte ideen for en jobbkollega, som er trener for Søgne. De takket glatt ja til en nattkamp på to ganger 35 minutter.

– Først trodde de det var en spøk. Deretter var det bare et stort smil. De har gledet seg som bare det, kvitterer Roger Finsådal-Kristensen fra Søgne FK.

Spillesugne unggutter entrer kunstgressmatta til kampstart. Foto: Vegard Damsgaard

– Hvordan har perioden etter 12. mars vært?

– Det føles som vi har hatt tidenes lengste sesongoppkjøring. Det har jo vart i ni måneder, svarer Pål Bjørke.

Når det er sagt: Kullet deres består av hele 60 spillere, og alle er med videre. Det er en god nyhet for daglig leder i Randesund IL:

– Vi vet at det er en del frafall i fotballen generelt, men i vår klubb er det heldigvis lite. Hadde dette vedvart ville jeg vært betydelig mer bekymret, sier Øystein Konradsen, som ikke har hørt om andre klubber på Sørlandet, eller Norge for den del, som gjør noe lignende.

Han har stor sans for stuntet og ga raskt klarsignal for kamp klokka 00.01, med flomlys, speaker og kiosk i klubbhuset.

Da dommer blåste av kampen ved 01.30-tiden sto det 4–0 til hjemmelaget på lystavla på klubbhuset.

Daglig leder Øystein Konradsen i Randesund likte påfunnet særdeles godt. Rundt 60 tilskuere, blant dem mange søsken og foreldre, så kampen. Foto: Vegard Damsgaard

Frykter milliontap

Randesund var tidlig ute med organiserte treninger, og det har vært drevet mye godt kombinert smittevern- og treningsarbeid i perioden. Men som RIL-sjefen sier: Fotball er også kamper.

Og det er økonomi. Dyreparken Håndballfestival og fotballturneringen Sebra Cup er begge avlyst.

– Vi går glipp av tre millioner kroner i inntekter i år. Det sies at vi kan forvente å få kompensert 70 prosent fra staten, men det er likevel én million mindre, sier Øystein Konradsen.

Breddefotballen på Agder har seriestart samme uke som skolen starter.

Foto: Vegard Damsgaard

Lettelsen i koronaregelverket innebærer at det åpnes for kamper og andre konkurranser for deltagere under 20 år. Norges idrettsforbund tillater i første omgang å konkurrere «innenfor samme idrettskrets i tråd med de nye regionene».

Mange etterlyser samme oppmykning for de som er 20 år og eldre, men disse må fortsatt vente på klarsignal.

