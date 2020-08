Smits har ikke dårlig tid nå. Det har Salvesen, som henter ballen for målvakten.

Strømsgodset får frispark imot. Da er det nok over her.

Bodø/Glimt jobber hardt for at tiden skal gå.

Fosnæss Hansen rager høyest for Godset og header, men rett på Smits!

Corner til Godset. Kan de slå tilbake her?

Så lager Boniface et nytt frispark. Strømsgodset vil ha gult kort, men det hadde vært litt voldsomt.

Står for nære ballen, mener dommer.

Salvesen skyter utenfor og tar i bruk et stygt ukvemsord som omhandler et kvinnelig kjønnsorgan.

Glimt gjør sine to siste bytter for kvelden.

Vanvittig mulighet for Foosnæs! Venstrebacken kombinerer flott med Junker, men avslutter svakt med feil fot der. Den sklir av foten og går utenfor. Bør score der!

Glimt spiller seg flott fri, men dommer har gitt et frispark til hjemmelaget. Svak spilleforståelse fra dommeren der.

MÅL! Denne gangen er det Bodø/Glimt som scorer umiddelbart etter å ha sluppet inn! Endelig lykkes det for Jens Petter Hauge. Han får ikke noe kjempetouch, men klarer likevel å snike ballen inn forbi Myhra.

Mål for Bodø/Glimt!

Mål for Strømsgodset!

Ny stor sjanse! Jack rager høyest og header den like utenfor. Den har ikke Smits kontroll på!

Maigaard går ut for å slå den.

Nesten for Salvesen! Spilles fri og skyter fra litt skrått hold på høyresiden. Smits slår den til corner.

I all verden, Hauge! Zinckernagel spiller fri venstrekanten som bare kan sette den enkelt i mål, men venstrekanten klarer utrolig nok ikke å sette ballen i mål. Den skal du score på, Jens Petter Hauge!

Sampsted med et svakt innlegg fra høyre.

Hauge drar et par overstegsfinter og prøver å plassere den inn. Blokkeres.

Bodø/Glimt har altså benyttet to av tre mulige byttetidspunkter (i tillegg til pausen), men har fortsatt tre bytter igjen.

Saltnes spiller fri Hauge, som igjen får et dårlig touch og ødelegger en potensiell kjempesjanse.

Strålende redning av Myhra! Junker spiller fri Zinckernagel som stormer fremover. Han får et godt touch og skyter med venstre. Myhra er raskt nede og redder den fint.

Strømsgodset sparker i gang den andre omgangen. Ingen spillerbytter i pausen, det betyr at Bodø/Glimt må gjøre alle de gjenværende tre byttene samtidig om de skal få benyttet alle fem byttene.

Legges til to minutter.

Mawa skyter via Høibråten og til corner.

Ser ut som Maigaard lurer til seg en litt bedre vinkel for frisparket her.

Er vel mest egnet for et høyreben fra kanten av sekstenmeteren på venstre side.

Sampsted bommer på en heading og handser like utenfor seksenmeteren.

Glimt blir snytt for et innkast.

Smits slår langt. Upresist og til kast for Godset.

Godset tar et kjapt kast. Lode springer opp Salvesen.

Briten Mike Brown, leder for fysioterapeut-teamet til Glimt, er borte hos Bjørkan og sjekker ståa på backen.

Stor Godset-sjanse umiddelbart! Historien holder på å gjenta seg. Denne gangen går den via en Glimt-spiller og til corner.

Glimt tilbake i ledelsen! Zinckernagel slår hardt inn fra høyre. Ser ut som det er Gunnarsson eller Vilsvik som sklir den i eget mål like foran Kasper Junker.

Litt ulik stil på Henrik Pedersen og Kjetil Knutsen på sidelinjen. Førstnevnte er veldig energisk. Roper og skriker så det høres over hele stadion.

Lode løper opp en ball og kaster seg ned for å forhindre hjørnespark, men det blir nesten farlig. Bjørkan blokkerer innlegget fra Tokstad, så ender det opp med corner likevel.

Ny mulighet for Glimt! Zinckernagel kommer inn fra høyrekanten og kombinerer på karakteristisk vis. Skuddet med venstrefoten sniker seg utenfor stolpen.

Fantastisk ball fra Lode til Saltnes! Spiller gjennom to ledd og skaper nesten en stor mulighet, men Junker kommer ikke til skudd.

Utrolig sjanse går til spille! Zinckernagel spiller fri Hauge alene med keeper, men pasningen havner litt bak kanten, som får et dårlig touch og blir løpt opp.

UTLIGNING! Strømsgodset svarer umiddelbart! Jack slår en nydelig crosser til Tokstad, som slår den hardt inn. Bodø/Glimt-midtstopperne gjør en svak jobb med å forsvare egen boks, og Mawa løper seg fri og setter inn 1-1 for drammenserne.

Mål for Strømsgodset!

Mål for Bodø/Glimt!

Strømsgodset senker seg litt i presset her nå.

Bodø/Glimt er ikke like harde i presset sitt her i starten.

Marius Lode blir satt under press og slår en dårlig pasning, men slipper med skrekken.

Flott spill fra Strømsgodset, men Hove klarer ikke å sette den under tverrliggeren. Frisk åpning på kampen.

3′ DEL