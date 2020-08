Eliteserien direkte: Kalddusj for Rosenborg

Hoff slår inn etter et godt Odd-angrep, men innlegget var det ikke så høy kvalitet over. Enkelt inn til Faye Lund.

Rashani løftes alene i bakrom, men velger å vende opp istedenfor å gå for skudd. Der burde du gått for skudd! Istedenfor får Kaasa ballen på 15 meter, men skuddet hans blokkeres.

ODD KJØRER PÅ! Igjen herlig kombinasjonsspill og Rashani ender opp med å legge farlig inn. Ingen Odd-spillere kommer på ballen, men den ender opp i returrom hvor Risa får et godt treff. Faye Lund er med på notene og redder bra. Returen der igjen ender ute hos Ruud som prøver seg med et skudd, men han treffer bare Lunding.

Bakenga vender seg herlig fri fra Valsvik! Spiller til Lunding, men dansken klarer ikke å få til verken et skudd eller innlegg. Ender med at Risa legger inn mot Bakenga, men det blir litt for langt.

