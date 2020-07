Rekordkveld for Ronaldo

To mål av Cristiano Ronaldo sikret Juventus-forsprang og nye rekorder.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Cristiano Ronaldo scoret to av målene i Juventus' 2-1-seier over Lazio i Serie A mandag kveld. Foto: Marco Alpozzi / LaPresse via AP / NTB scanpix

NTB

JUVENTUS - LAZIO 2–1

Takket være to fulltreffere fra Cristiano Ronaldo tok Juventus en etterlengtet 2-1-seier over Lazio i Serie A mandag kveld. Seieren gjør at Juventus tar et solid grep om seriegullet i Italia. Laget har nå åtte poengs forsprang på tabellen til nærmeste utfordrer Inter.

Ronaldos to mål sender ham opp på totalt 51 Serie A-mål i Juventus-trøyen, noe han har nådd på 61 kamper. Det er ny rekord i ligaen - for ingen spiller har tidligere nådd 50 mål på færre kampen. Målmaskinen Andriy Shevchenko, som nådde 50 mål i Serie A på 68 kamper, hadde den tidligere rekorden.

Ifølge AS ble Ronaldo også den første spilleren til å score over 50 mål i både England, Spania og Italia.

– Rekorder er alltid viktige, men det viktigste er at laget vinner. Vi har et fenomenalt lag, og det viste vi mot Lazio, sa Ronaldo ifølge Football Italia.

Ronaldo er nå toppscorer i ligaen sammen med Lazios Ciro Immobile, som scoret Lazios eneste mål i kampen.

VAR-straffe

Lazio er med tapet mot serielederen nå hele elleve poeng bak Juventus. Det holder bare til 4.-plass bak Atalanta. Ved seier kunne de klatret to plasser.

Hovedstadsklubben kom til Torino med tre tap, før de spilte uavgjort mot Udinese i siste runde.

Juventus på sin side hadde heller ikke vunnet på sine tre siste kamper, men i mandagens kamp ble de reddet av Cristiano Ronaldos to fulltreffere.

Hjemmelaget klarte å skape noen farligheter i 1. omgang, men nærmest scoring var Lazio som hadde en suser i stolperota.

Et par minutter etter sidebytte fikk Juventus tildelt straffe etter at dommeren måtte ty til videodømming.

En Lazio-forsvarer på kanten av 16-meteren snudde ryggen til et knallskudd fra kort distanse. TV-bildene viste klart at ballen endret retning etter å ha vært borti armen til Lazio-forsvareren.

Ciro Immobile (t. v.) jakter på toppscorertittelen. Her i duell med Juventus’ Juan Cuadrado mandag kveld. Foto: MASSIMO PINCA / X06511

Toppscorer-duell

Dermed var det duket for Ronaldo. Portugiseren gjorde ingen feil fra ellevemetersmerket selv om målvakten var etter ballen.

Kort etter fikk hjemmelaget komme på en kontring. Paulo Dybala og Ronaldo satte fart og kom seg gjennom. Argentineren fikk passet til sin spissmakker som nettet sikkert.

Ronaldo var også nær sitt hat trick, men headingen hans etter 66 minutter gikk i stanga.

Sju minutter før slutt gikk gjestene et nytt håp om poeng. Leonardo Bonucci måtte felle Ciro Immobile i inne feltet. Immobile gjorde ingen feil og satte straffen forbi Wojciech Szczesny i Juventus-målet.

Fire kamper gjenstår i Serie A. Neste kamp for Juventus er borte mot Udinese torsdag. Samme dag tar Lazio imot Cagliari.