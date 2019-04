Barcelona reddet poeng i ellevill målfest

Atlético Madrid – Girona 2–0 Villareal – Barcelona 4–4

Det tok tid før noen fikk hull på byllen i kampen mellom Atlético Madrid og Girona tirsdag. Først etter 76 minutter sørget Diego Godin for at vertskapet tok ledelsen. Ved full tid var sto det fortsatt 1-0, men Antoine Griezmann la på til 2–0 over Girona rundt fire minutter på overtid.

Atlético Madrids manager Diego Simeone har gjort det klart at han vil gi Barcelona kamp til døren i toppstriden i La Liga. På bare noen dager har hovedstadslaget tatt igjen en tredjedel av forspranget katalanerne hadde og ligger nå åtte poeng under på tabellen.

– Vi kan ikke ta blikket fra det faktum at La Liga til enhver tid handler om konkurranse. Og vi vil kjempe for La Liga til siste åndedrag, sa Simeone i helgen, da hans menn hadde slått Deportivo Alaves 4–0. Tirsdag ble det altså ny seier uten baklengsmål.

Barça nær tap

For Barcelonas del hjelper det ikke at det var med nød og neppe de fikk poeng i det hele tatt mot Villareal. Riktignok sikret gjestene seg en god start da Philippe Coutinho og Malcolm sørget for 2–0 ledelse til Barcelona i løpet av rundt et kvarters spill. Samuel Chukwueze reduserte i det 23. minuttet, og det sto 2–1 i favør Barcelona til pause.

I andre omgang tok vertene grep om kampen. Karl Toko Ekambi utlignet etter fem minutter. Deretter sørget Vicente Iborra for ledelse 3–2 til Villareal i 62. minutt, før Carlos Bacca la på til 4–2 da det gjensto ti minutter av kampen. Det kunne fort blitt sluttresultatet, men Barcelona hentet seg inn i tolvte time.

Målrik annenomgang

Lionel Messi reduserte i siste minutt av ordinær tid, mens Suárez sørget for 4–4 og poengdeling da klokken var tre minutter forbi normal tid. Med åtte scoringer – hvorav fem kom i andre omgang – ble det en målrik kamp i Villareal.

På søndag har Barcelona fordelen av hjemmebane og -publikum når de tar imot Atlético på Camp Nou. Om den kampen blir like spennende og blir reddet først på overtid, gjenstår å se.

(©NTB)