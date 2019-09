Brann stilte uten spisser, men scoret tre mål og vant igjen

LSK - BRANN 1–3

Åråsen: Brann kom fra to strake tap i serien, men slo på herlig vis tilbake på Åråsen søndag kveld. Etter en høydramatisk kamp som involverte feilaktig annulert Lillestrøm-scoring, en Lillestrøm-keeper som handset utenfor egen 16-meter og totalt fire mål var konklusjonen klar: Brann var best og vant.

Dermed er det lov å se oppover på tabellen for Brann. Laget er seks poeng bak Odd på bronseplass.

Vidar Ruud

Overraskende lagoppstilling

Lars Arne Nilsen var tvunget til å ta grep i og med at Daouda Bamba og Veton Berisha begge var suspenderte, og grep tok han.

Fra start på Åråsen gikk Brann ut i en 5–4–1-formasjon, med Petter Strand som spiss. Dermed begynte Brann-kampen uten en eneste naturlig angrepsspiller.

Dette hindret likevel ikke Brann fra å starte kampen som det klart mest farlige laget. Og i det 12. minutt kom kampens første mål. Petter Strand ble kroppstaklet og fikk frispark på rundt 20 meter. Lillestrøm-spillerne stilte seg opp, og Strand gjorde seg klar til å forsøke å skru ballen over muren.

Det lyktes han i. Via en LSK-spiller gikk ballen i en herlig bue over muren og i mål. 0–1 til Brann.

Vidar Ruud

Men hvor lenge var Adam i Paradis? Målet vekte Lillestrøm, mens Branns forsvar døste av. I alle fall så det slik ut i det 22. minutt. Taijo Teniste så ikke ut som han forsto noe av det som skjedde da ballen ble spilt inn bak ham til Simen Kind Mikalsen. Mikalsen fikk mye rom, og ventet tålmodig mens Branns tre mann sterke midtforsvar fulgte alle løpene inn i boksen. Så spilte han til Simen Rafn som fikk all verdens tid 10–12 meter foran mål til å plassere ballen nede i hjørnet. 1–1.

Vidar Ruud

Keeper slapp rødt

Men 1. omgang hadde mer å by på. Ruben Yttergård Jenssen strødde flere flotte pasninger på Åråsen, og ti minutter før pause spilte han ut til en fremadstormende Ruben Kristiansen. Kristiansen slo et innlegg inn foran LSK-keeper Marko Maric, som først virket å fange innlegget, men så fomlet det fra seg. Ballen falt til Jenssen som enkelt kunne sette inn 1–2.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Like før pause var Maric i aksjon igjen, denne gang med en helt utrolig involvering ute på cirka 25 meter. Keeperen skulle klarere, men i det han skulle mose ballen vekk traff han den med stamfoten, og så bommet han med sparket. Der var Petter Strand og Kristoffer Barmen klare for å plukke opp ballen i det LSKs keeper var helt utspilt. Men en desperat Maric kastet seg ned og tok ballen med hendene og fikk stoppet det hele. Dommer Svein Oddvar Moen blåste av, men ga faktisk bare gult kort. Han mente altså det ikke var en åpenbar målsjanse, noe Brann-spillernes protester vitnet om at var veldig uenige i.

Vidar Ruud

To ut med skade

Annen omgang begynte omtrent like begivenhetsrikt som den første sluttet. Brann fikk brutt et Lillestrøm-angrep og Gilli Rolantsson utnyttet det nådeløst. Kantspilleren fra Færøyene løp med ballen alene over hele banen, fintet ut en Lillestrøm-forsvarer og fyrte ballen i lengste hjørne. Rett og slett en herlig scoring og 1–3.

Et par minutter etterpå kokte det blant de 6771 på Åråsen. Aleksander Melgalvis satte ballen i mål for LSK, men etter lang betenkningstid vinket linjemannen for offside. TV-bildene viste at det sannsynligvis var feil.

Utover i annen omgang begynte seieren å koste for Brann. Først måtte Amer Ordagic ut med noe som kunne se ut som en kjenning i låret. Han ble erstattet av Aune Heggebø, som fikk sin seriedebut for Brann.

Deretter ble Rolantsson sparket i anskitet da Simen Kind Mikalsen noe hodeløst prøvde seg på et brassespark. Rolantsson ble liggende nede og Branns medisinske team valgte å sende ham i dusjen. Inn kom Gilbert Koomson.