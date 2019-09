NRK-kollega om Hanevolds bortgang: – Helt ubegripelig

– Det er det mest sjokkerende jeg har hørt noen gang. Jeg har akkurat fått beskjeden, det er vanskelig å si noe, sier Stabrun Smith til Budstikka.

Han traff Hanevold i Frankrike sist helg.

– Det siste vi sa til hverandre, var «takk for turen, vi sees til vinteren». Og senest i dag diskuterte jeg med sjefen min hvilke verdenscuprenn Halvard skulle være med på til vinteren, sier Stabrun Smith.

Skiskytterkommentatoren minnes Hanevold som en fyr det var godt å være på tur med.

– Halvard var veldig sosial og omgjengelig. Han likte å gruble og gå i dybden på ting. Hvis jeg stilte ham et spørsmål, grublet han som regel før det kom et svar. Han var et interessant menneske å være sammen med, sier NRK-kommentatoren.