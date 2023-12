– Vi ser frem til å få saken avgjort. Det har tatt veldig lang tid, men Krasnodar er i sin fulle rett til å anke saken til CAS. Men vi har god tro om å vinne frem, sier Tomas Kristensen i advokatfirmaet Kleven&Kristensen, som er Glimts advokat i saken.

Erik Botheim gjorde kometkarriere i Glimt i 2021, som førte til storsalget til den russiske klubben. I januar i år klagde Glimt til Fifa om at nærmere tre millioner euro ikke var betalt.

Ifølge saksdokumentene er saken slik:

Erik Botheim ble solgt til Krasnodar for 6 millioner euro. Det skulle betales i to omganger á tre millioner.

Da krigen mot Ukraina brøt ut, valgte Botheim å terminere kontrakten med den russiske klubben. Siden har spissen signert for italienske Salernitana.

I april ble Krasnodar dømt til å betale 2,893,410 euro pluss ti prosent rente fra 11. august 2022. Med rentene blir summen cirka 38 millioner kroner.

Krasnodar har anket saken. Nå er den berammet i CAS til 21. februar 2024.

VG har tidligere omtalt at Botheim og Salernitana også skal møte Krasnodar i CAS. Botheim er ikke part i saken mellom Glimt og den russiske klubben.

– Det er snakk om en god slump penger, sier advokat Kristensen.

Han sier det i utgangspunktet ikke er noe nytt til saken, men at den russiske klubben skal ha kommet med noen nye «anførsler» i saken.

– De mener blant annet at det er urimelig at de skal betale det resterende av kjøpesummen fordi Botheim terminerte kontrakten før den siste delen av betalingen forfalt. De mener at de da ikke fikk benyttet ham som forutsatt, og at det må få betydning for Glimts krav, sier Kristensen.

Botheim scoret 22 mål på 46 kamper for Glimt. Denne sesongen har han 316 minutter spilletid i Serie A fordelt på sju kamper.

Klubbens daglige leder Frode Thomassen har ikke besvart VGs henvendelse.