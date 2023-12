– Det er bare et nytt slag i trynet på en klubb som har slitt og møtt motgang i lang tid på mange fronter. Det har ligget i lufta en stund, men ser man på det større bildet er det sjokkerende, uforklarlig og uforståelig. RBK gikk inn i pandemien med et forsprang på alle andre. Nå har de rotet det bort, sier Birger Løfaldli.

Adresseavisens kommentator reagerer på tirsdagens nyhet om et Rosenborg i kraftig økonomisk trøbbel.

Inntil ti ansatte skal kuttes fra en organisasjon på totalt 80 ansatte. Spillerstallen skjermes.

Kuttene kommer etter flere år med økonomisk kjempesmell. Årene 2020 til og med 2022 viser over hundre millioner kroner i minus hos den gamle storheten.

KOMMENTATOR: Birger Løfaldli følger RBK som kommentator i Adresseavisen. Her under pressetreff med Svein Maalen. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Casper Tengstedt ble i januar solgt til Benfica for det som skal være over hundre millioner kroner. Godt over hva RBK har budsjettert med på spillersalg. Likevel er den underliggende driften så svak at klubben ikke ser noe annet valg enn å ta grep.

– Det som har skjedd siden toppåret i 2017 er verdt en grundig studie, sier Løfaldli.

Han sammenligner situasjonen med det som skjedde i 2012.

Rosenborg hadde i årene før satset tungt for igjen å komme seg til Champions League etter gruppespillet i 2007. I stedet rant pengene ut.

I 2018 fikk Kåre Ingebrigtsen sparken etter tre suverene seriegull på rad og deltagelse i Europa League. RBK-styret var misfornøyd med utviklingen.

– Det har jo vært på grensen til like bra som i Nils Arne-tiden. Men vi synes at utviklingen har vært for dårlig. Vi vil utnytte momentet med at vi har god stim, god økonomi, til å lede Rosenborg til det neste trinnet, sa daværende styreleder Ivar Koteng.

Siden har ikke RBK vunnet ligaen. 2019 var sist klubben var i et gruppespill i Europa.

TIL RETTEN: Kåre Ingebrigtsen og hans assistent Erik Hoftun tok Rosenborg til retten for usaklig oppsigelse. Saken endte i forlik. Foto: Ole Martin Wold / NTB

2024 blir femte sesongen på rad uten gruppespill. Det passer dårlig for en klubb som er rigget for å spille i Europa fire av seks sesonger.

– Veien opp til de beste lagene blir lengre og lengre for hver uke som går. Når vi ser hvordan RBK blir drevet, og vi ser hva de andre klubbene gjør. Det er ingen selvfølge at RBK kommer tilbake. Det er enda flere som satser, det er enda mer penger i omløp, sier Løfaldli.

Fra klubbens regnskap i 2019 sto den oppført med 122 millioner kroner i inntekter fra Uefa, og totale inntekter på 275 millioner.

I 2022 var inntektene nede i 190 millioner. De totale lønnskostnadene var 110 millioner, 15 millioner over budsjett.

– Det går på mer enn lønn. Det handler like mye om antall spillere som enkeltspillere. Det handler om å få et riktig antall spillere og en riktig sammensetning i troppen. Å få til den miksen til å bli riktig er det som er viktig. Der har vi nok hatt noen utfordringer. Vi har hatt litt for mange spillere, sa daglig leder Tore Bjørseth Berdal til Adresseavisen i vår.

Gjeldssituasjonen til klubben er også forverret de siste årene. Den kortsiktige gjelden var 83 millioner på regnskapet for 2022, opp fra 50 millioner året før.

Løfaldli mener det nå nærmer seg tiden for private investorer inn i Rosenborg.

– Det kan tvinge seg frem. Jeg tror det har vært et tema i kulissene i lang tid. Det kan være det er eneste veien å gå hvis man vil ta et jafs på konkurrentene. Så tror jeg ikke tiden er moden for det nå, men for hver måned som går der RBK blir fraløpt vil jeg tro at et sånt alternativ blir mer spiselig, sier Løfaldli.

RBK er fortsatt på trenerjakt. Etter det VG kjenner til er en avklaring ventet i løpet av de nærmeste ukene. Svein Maalen er for øyeblikket midlertidig trener.

Se vår spesialsending om krisen i storklubbene Vålerenga og Rosenborg.