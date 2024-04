Etter uavgjort på Old Trafford ble han spurt om han er bekymret over ikke lenger å toppe Premier League.

– Nei, det betyr noe etter 38 kamper, svarte Klopp på pressekonferansen etter storkampen..

2–2-resultatet mot Manchester United betyr at de ikke svarte Arsenal og Manchester City i tittelkampen. Begge disse lagene vant sine oppgjør lørdag.

Nå er det Martin Ødegaard og kompani som topper tabellen på bedre målforskjell enn Liverpool. De to er ett poeng foran Erling Braut Haaland og City.

Klopp erkjenner at de ikke har råd til mange flere uavgjortresultater, om noen, men skal ikke kaste alle planene på sjøen, heller. Arsenal har +51 i målforskjell, ni plussmål bedre enn Liverpool. Manchester City står med +40.

– Folk vil si at Arsenal har bedre målforskjell, at vi må jage mange mål i kampene – det er det dummeste vi kan gjøre. Det er ikke noe man kan planlegge, å vinne og score åtte mål. Jeg er fornøyd med hvor vi er og har visst at dette vil bli ekstremt vanskelig helt til det siste, sier tyskeren.

– Latterlig

– Dette er en av de aller mest underholdende sesongene, sier Carl Anka, journalist i The Athletic.

Han mener lagene angriper tittelracet på ulike måter. Liverpool med kontringer og fokus på de to straffeområdene, mens Arsenal og Manchester City fokuserer på ballbesittelse.

Syv kamper gjenstår. Det er mange poeng igjen å kjempe om.

– Men ser du på City, ser det ikke ut til de skal miste mange poeng. Det samme med Arsenal. Og Liverpool vet virkelig hvordan de skal score mål på de viktige tidspunktene, sier Anka.

De tre lagene har også slitt mot hverandre. Det er litt som stein, saks, papir, mener Anka.

– Noen burde vært utslitte på dette tidspunktet, men de fortsetter bare å nøytralisere hverandre. Det er en kombinasjon av mange forskjellige ting som gjør at dette tittelracet er latterlig, sier Anka.

United-tilhengeren Klopp?

Noen lag vil ha mer å si enn andre i slutten av sesongen. Tottenham og Wolverhampton, spesielt, som skal møte alle tre.

Ett oppgjør fører imidlertid til at Klopp kan bli United-supporter. De møter nemlig Arsenal hjemme, og tyskeren blir spurt om han da blir United-fan for en dag.

– Antageligvis. Hvis vi fortsatt er med, så kommer jeg antagelig til å gjøre det (heie på United), sier han – tilsynelatende uironisk.

– Arsenal er et godt lag. Om Manchester United spiller som i dag, kommer Arsenal til å vinne. Jeg beklager å si det, men vi skulle vunnet begge kampene mot United, sier Klopp videre.

Han insisterer på at de ikke tar sorgene på forskudd, til tross for «blandede følelser» på Old Trafford.

– Vi var på toppen av tabellen frem til i går. Det er alltid bedre å være på toppen hele tiden, men det er åpenbart ikke alltid mulig. Vi er fornøyd med situasjonen.

Kommende uke venter kamper i europeiske turneringer for alle de tre tittelrivalene.