Det var Sky News som meldte om nyheten først. Kort tid etter rapporterte det anerkjente fotballnettstedet The Athletic og BBC det samme.

Ifølge Sky News er det ventet at Manchester United skal bekrefte avgangen til Arnold i løpet av dagen.

Arnold har hatt forskjellige roller i Manchester United siden 2007. Da Ed Woodward ga seg som direktør i 2022, tok Arnold hans rolle.

OPPKJØP PÅ TRAPPENE: Jim Ratcliffe ønsker å kjøpe seg inn i Manchester United. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Avgangen settes i forbindelse med Jim Ratcliffes (71) mulige inntog i klubben. Den britiske milliardæren er ventet å kjøpe om lag 25 prosent av eierskapet i klubben gjennom Ineos Group.

The Athletic skrev i oktober at det var ventet at Arnold kom til være ferdig dersom Ratcliffe lyktes med sitt oppkjøp. Ifølge BBC vil trolig oppkjøpet bli bekreftet i løpet av den pågående landslagspausen.

Fotballnettstedet skriver at Patrick Stewart vil ta over Arnolds rolle på midlertidig basis.