– Det har vært helt utrolig. En fantastisk opplevelse.

Michael Bradley har på seg lue og tykk jakke da han møter VG etter trening på Nadderud før det viktige bunnoppgjøret mot Vålerenga som endte målløst.

Lite tyder på at dette er en av USAs største fotballstjerner. En som nettopp la opp spillerkarrieren med å bli hyllet av fansen i Toronto.

Som ifølge amerikanske medier har tjent over 50 millioner dollar gjennom karrieren.

Stabæk-spiller Fredrik Krogstad sier det fint:

– Hvis jeg hadde vært 36 år og hatt den fantastiske karrieren, så hadde jeg kanskje hatt tre uker på Hawaii først. Det er rett til Bærum og rett på jobb. Det sier litt om typen og at han elsker å jobbe, sier Krogstad.

STJERNE: Michael Bradley ble hyllet av hjemmefansen i Toronto etter sin siste kamp i karrieren. Foto: John E. Sokolowski / Reuters / NTB

Sønnen til Stabæk-trener Bob er med i trenerteamet til faren denne høsten. Han jobber gratis for klubben ut sesongen mens Stabæk kjemper mot nedrykk.

– Jeg elsker fotball. Så det å legge opp og reise rett hit var veldig spennende, sier Bradley.

– Fredrik sier han ville reist til Hawaii.

– Det er ikke noe sted jeg heller ville vært enn her akkurat nå, sier Michael Bradley med et smil.

– For meg som ung trener å ha muligheten til å være her, være en del av møter og samtaler og være ute på feltet. Det er fantastisk, sier Bradley.

36-åringen har en karriere bak seg i klubber som Roma, Heerenveen og Borussia Mönchengladbach. Han står med 151 landskamper for det amerikanske landslaget.

Nå har han blitt farens assistent, og innrømmer at han har flere likheter med Bob enn kun frisyren.

– Du må nesten spørre andre, men det er jo ikke tilfeldig at jeg ser fotball veldig likt som ham. Både meg som spiller og meg som ung trener er mye takket være han og de erfaringene og samtalene vi har hatt. Vi har delt spillet på mange måter. Så er det alltid situasjoner vi ser noe forskjellig på, men det er mange likheter, sier Bradley.

STJERNEMØTE: Michael Bradley fikk flere sesonger i Roma-drakten. Her sammen med Erik Lamela. Foto: Riccardo De Luca / AP / NTB

Han forteller hvordan faren har snakket varmt om Stabæk og folkene rundt siden Bob Bradleys forrige periode som trener. Nå åpner både Bob og Michael for å bli værende i Stabæk også utover 2023.

– Jeg er åpen for alt. Den siste perioden har vært en virvelvind. Det har vært en hektisk, men god periode. Nå handler alt om å hjelpe laget, så er det masse tid til å finne ut av resten, sier Michael Bradley.

Krogstad mener den ferske fotballpensjonisten har tilført Stabæk mye bra.

– Det er fint å få inn en ekstra mann. En veldig dyktig person. Du merker at han er en solid og bra fyr. Masse spillererfaring. Han har til og med vært med på noen økter her, og han kan spille fotball. Fint å ha ham som joker. En veldig fin tilvekst, sier Krogstad.

Daglig leder Jon Tunold i Stabæk avviser heller ikke at to ganger Bradley utgjør deler av trenerteamet til klubben neste sesong.

– Han er her nå for å se litt. Det kan være aktuelt med han også. Det er spennende for oss å få han inn. Han vil da i så fall ha en rolle inn mot A-laget, men også være med å løfte de yngre avdelingene og være en inspirator der, sier Tunold til VG.

Med to serierunder igjen ligger Stabæk på kvalikplass i Eliteserien. Den viktige bunnkampen mot nedrykksrival Vålerenga endte 0–0.