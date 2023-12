– Urettferdig. Han er urettferdig. Det er ikke riktig av ham å si at vi ikke er demokratiske i håndballen, sa han til VGs utsendte etter å ha fått spørsmål om demokratiet i IHF.

Så stepper hans generalsekretær inn og påpeker at VGs spørsmål var basert på andre organisasjoners kritikk av IHF-demokratiet. Hvert land har én stemme.

Kritikere mener det fører til at IHF utvider antall medlemsland for å sikre støtte til presidenten. Det var dette temaet VG spurte om. Hassan var ikke enig i kritikken.

– Før du spør meg, må du fortelle meg din mening.

Organisasjonen Play The Game gir IHF en totalscore på 37 av 100 på parametre som gjennomsiktighet, demokrati og sosialt ansvar. Fifa har til sammenligning en score på 61.

– Jeg vet mer om håndball enn deg. Jeg er håndballmann, sa han til Dagbladet da reporteren stilte spørsmål om det kritiserte VM-systemet.

Hendelsen fant sted etter den avsluttende pressekonferansen, da Moustafa stoppet på vei ut av rommet. Han stoppet og tok seg nesten ti minutter alene med Nettavisen, Aftonbladet, Dagbladet og VG.

Håndball-VM avsluttes med Norges finale mot Frankrike i dag. Men veien hit har vært preget av mye kritikk:

At VM er utvidet til 32 lag, gjør nivået for lavt, forskjellene for store og produktet dårligere. Debatten raste da Norge tok storseier etter storseier.

VM-oppsettet lar vertsnasjonene tildele hvor også motstandere skal spille. Dette ble kalt «rigget» av Aftonbladets kommentator Johan Flinck. Landslagstrener Thorir Hergeirsson mente det ikke var fair play.

I tillegg har det vært debatt om selve det internasjonale håndballforbundet og hvor demokratisk det egentlig er.

FOLK HAR VÆRT FORNØYD: Joda, Stefan Lövgren, Kåre Geir Lio og Jan Kampmann fra de tre skandinaviske håndballforbundene var fornøyd med gjennomføringen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Den måtte Moustafa svare på igjen og igjen under den avsluttende pressekonferansen.

– Tusen takk og velkommen til dere alle, var de første ordene han sa til pressen under håndball-VM i Danmark.

Åpningsinnlegget på den avsluttende pressekonferansen hadde ikke så mye mer innhold enn som så.

VG tok opp kritikken til Moustafa under pressekonferansen.

– La meg si deg noe viktig. Vi starter alle veldig små. Alle er vår familie. Vi må gi dem sjansen til å spille håndball. Og vi har spesielle prosjekter for spillere utenfor Europa. Om vi ikke åpner døren for disse, det er det er viktig også fra et menneskelig perspektiv. Vi er veldig fornøyd med at vi jobber med land over hele verden, sier Moustafa til VG.

Så henvender han seg til den norske håndballpresidenten Kåre Geir Lio. «Hva mener du?»

– Vi må akseptere at det er land under utvikling under VM. Vi har alle vært små – Norge også. Vi var nummer hundre, og vi har blitt bedre og bedre, og fått sjanser, sier Lio til Hassan.

Så kommer spørsmålene om den påståtte riggingen. Moustafa er helt enig at det systemet skal de se på, slik Lio allerede har varslet.

– Men de må ha en fordel. Siden de er vertskap. De må få bedre forutsetninger, siden de allerede har brukt mye penger på å arrangere VM. Et av de viktigste elementene for VM-suksess er tilskuere, sier den 79 år gamle IHF-presidenten.

Danske Ekstra Bladet går så inn i en annen debatt: Anklagene om at IHF inviterer inn land med liten eller ingen håndballaktivitet, for på den måte å sikre stemmer ved valgene.

– Forventer du at du får støtte fra de små landene som får være med i VM?

Moustafa ler godt.

– Veldig godt spørsmål, sa han før han svarte at kongressen var demokratisk, og avsluttet spørsmålet med «er du fornøyd?».

– Prioriteten vår er å utvikle håndballen, ikke samle inn penger. Penger har vi allerede.