Siden FIFA 09 har spillserien til EA Sports hedret 11 herrespillere med plass på TOTY. Disse 11 mottar spesielle kort til modusen Ultimate Team.

I årets utgave, FC24, sørger Erling Braut Haaland og Caroline Graham Hansen for at det for første gang er norske spillere inkludert i kåringen. De totalt 22 spillerne på herre- og damelagene er stemt frem av fansen.

– Det er en ære å være en del av Team of The Year sammen med utrolige spillere. Å være med på et lag som er stemt frem av fansen betyr mye. Jeg setter pris på alle som har stemt, tusen takk, skriver Haaland i en pressemelding fra EA Sports.

Haaland har ikke vært i aksjon for Manchester City siden 6. desember på grunn av en skade.

Samtidig som EA Sports annonserte TOTY er jærbuen i Dubai for å delta på prisutdelingen Globe Soccer Awards. Der er han nominert til prisen «Årets Spiller».

Herrenes TOTY FC24: Vis mer ↓ Keeper: Allison Becker - Liverpool Forsvar: Jeremie Frimpong - Bayer Leverkusen Forsvar: Virgil van Dijk - Liverpool Forsvar: Ruben Dias - Manchester City Forsvar: Theo Hernandez - AC Milan Midtbane: Jude Bellingham - Real Madrid Midtbane: Kevin De Bruyne - Manchester City Midtbane: Rodri - Manchester City Angrep: Kylian Mbappé - PSG Angrep: Erling Braut Haaland - Manchester City Angrep: Lionel Messi - Inter Miami

Foto: EA Sports

For første gang hedres også kvinnene med en egen TOTY. Etter en eventyrlig sesong med ligatittel og triumf i Champions League er Caroline Graham Hansen en av flere Barcelona-spillere på laget.

Lagvenninne Alexia Putellas var den spilleren som fikk klart mest stemmer - med en plass i laget til 84% av de som stemte:

– Det er fantastisk å bli anerkjent som en av de beste spillerne i verden. Å være en del av det aller første TOTY for kvinner er en stor ære og noe jeg er veldig stolt over, sier Putellas.

Kvinnenes TOTY FC24: Vis mer ↓ Keeper: Mary Earps - Manchester United Forsvar: Ona Batlle - Barcelona Forsvar: Wendie Renard - Lyon Forsvar: Millie Bright - Chelsea Forsvar: Sakina Karchaoui - PSG Midtbane: Aitana Bonmati - Barcelona Midtbane: Alexia Putellas - Barcelona Midtbane: Lena Oberdorf - Wolfsburg Angrep: Caroline Graham Hansen - Barcelona Angrep: Sophia Smith - Portland Thorns Angrep: Sam Kerr - Chelsea