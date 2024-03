– Det har fungert perfekt, svarer Ståle Solbakken kontant på VGs spørsmål på hva landslagssjefen føler at han har fått ut av støtteapparatet på 20 mann – inkludert sjefen selv.

– Har det fungert perfekt når Norge ikke kommer til EM?

– Nei, det kan du ikke si. Skoen trykker sikkert litt over alt. Til syvende og sist er det meg det pekes på, svarer Solbakken.

Fredag starter landslagsåret med privatkamp mot Tsjekkia på Ullevaal (kl. 18.00, TV 2).

VGs opplysninger er hentet fra posten «lønn og drift av landslagstrenere og støtteapparat A-lag» i NFFs regnskap.

2019: 11.929.943 kr 2020: 13.209.003 kr 2021: 17.571.175 kr 2022: 21.972.979 kr 2023: 22.799.892 kr

– Vi har vært opptatt av at det ikke skal være for stort, men at alle skal ha en rolle, sier Solbakken som overtok mye støtteapparat til Lars Lagerbäck da han overtok jobben i 2021.

Men utgiftene har nesten doblet seg på fem år – fra om lag 12 millioner kroner i 2019 til litt under 23 millioner i fjor.

STÅLES MENN: Ståle Solbakken med deler av støtteapparatet i 2022. Fra venstre Ståle Solbakken, Kent Bergersen, Brede Hangeland, Frode Grodås, Bjørn Vidar Stenersen og Are Hokstad, Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Solbakken har hentet inn fysisk trener Bjørn Vidar Stenersen, psykolog Martin Langagergaard og analytiker Andrew Findlay. Alle godt kjente fra Solbakkens tid som manager i FC København. Stenersen var også Solbakkens team da han trente Köln.

Landslagssjefen mener utvidelsen av teamet er tvingende nødvendig.

– Fotballen har hatt en rivende utvikling. Det er spesialister for alt. Vi har én analytiker. Skottland har fire. Spania seks. Verden går i den retningen, sier han.

Støtteapparatet Vis mer ↓ Trenere Ståle Solbakken (landslagssjef), Kent Bergersen (assistent) Brede Hangeland (spilleransvarlig) Frode Grodås (keepertrener), Bjørn Vidar Stenersen (fysisk trener), Pål Fjelde (dødballtrener). Spesialfunksjoner Martin Langagergaard (psykolog), Andrew Findlay (analytiker), Geir Ellefsen (sikkerhetssjef), Christian Karlsson (kokk). Medisin Ola Sand (lege), Thomas Ødegaard (manuellterapeut), Leif Arne Lystad (manuellterapeut), John Arvid Skistad (massør). Administrasjon Are Hokstad (team manager), André Flem (adminstrator), Morten Skjønsberg (medieansvarlig), Terje Skeie (videojournalist), Sigurd Ertsås (utstyrsansvarlig), Erik Hulleberg (utstyrsansvarlig).

Ståle Solbakken trekker spesielt frem den teknologiske utviklingen rundt den fysiske treningen.

– Klubbene krever enormt mye tilbakemeldinger på hva hver enkelt gjør med tanke på det fysiske. Alle treninger og kamper blir målt, sier han og trekker frem at han for eksempel ikke snakker om det fysiske rundt Martin Ødegaard med Arsenal-manager Mikel Arteta.

Bjørn Vidar Stenersen Fysisk trener

– Men Bjørn Vidar (Stenersen) snakker med den fysiske treneren. Alt det fysiske er mye mer spesifikt enn det var bare for tre-fire år siden.

Solbakken mener det er viktig å ha sterke fagpersoner i teamet.

– Det kan bli stilt spørsmål, og vi vil ha vårt på det tørre. Vi har GPS-tall på alt. Høyintense løp, hvor lang treningen har vært, hvor mye har spilleren vært i aktivitet. Det blir ikke noen tvilstilfeller. Vi kan diskutere på et høyt nivå, mener han.

Norges støtteapparat kan neppe kalles stort i forhold til konkurrentene i internasjonal fotball. Ifølge dansk TV 2 har Danmark mer enn 30 personer i aksjon rundt landslaget.

Christian Nørkjær er såkalt «chef» i det danske landslaget, der det sportslige ledes av trener Kasper Hjulmand. Han mener Danmark ikke har et spesielt stort støtteapparat i forhold til de største nasjonene på den internasjonale fotballscenen.

– De er oppe i rundt 60 personer, sier Nørkjær.

Danskene har ifølge TV-kanalen blant annet tre speidere, kiropraktor, fotterapeut og kostholdsekspert. Under VM i Qatar stilte Danmark med egen kokk.

– Vi er nødt til å passe på spillernes kropper på en annen måte enn tidligere. Vi vil optimalisere mest mulig. Det er hele tiden prosenter å hente, mener Christian Nørkjær.