Frankrike lover nå å ta grep mot at virusbærende tigermygg skal bli et problem under lekene, melder Insidethegames.biz.

– Det er ikke aktuelt at tigermyggen skal ødelegge idrettsfesten, skriver francetvinfo.fr.

– Fire måneder før OL i Paris 2024 mobiliserer myndighetene mot tigermyggen, som kan ødelegge OL-festen. Det er viktig at OL-utøverne får sove, heter det.

I verste fall kan det gå ut over mer enn nattesøvnen. Francetvinfo.fr melder at det i fjor ble registrert 45 tilfeller av denguefeber i Frankrike. Eggene har ennå ikke klekket, men Didier Fontenille, forskningsdirektør ved Institutt for utviklingsforskning (IRD), og spesialist på sykdommer som smitter blant annet gjennom mygg.

Bildet viser folk som bekjemper mygg i Strasbourg-området i Frankrike i 2021. Foto: ABDESSLAM MIRDASS / AFP / NTB

– Tiltak blir tatt for å unngå risikoen for spredning av insektet, spesielt i Marseille-området, der seiling skal foregå, skriver francetvinfo.fr.

– Vertsbyene, og spesielt OL-landsbyen, må holdes fri for mygg, sier Fontenille, ifølge nettsiden.

Spesielle feller blir satt opp. Disse ble utprøvd i fan-sonen under rugby-VM i 2023. Fellene inneholder ikke insektsmidler, men sender ut menneskelige kroppssignaler for å fange myggene, ifølge Biogents, selskapet som skal stå for dette.

Fellene skal også brukes i målområdene i årets Tour de France.

Den asiatiske tigermyggen utgjør en klar helsefare ved å overføre sykdommer som denguefeber, chikungunya og zikafeber, skriver NTB.

I løpet av de siste 20 årene har den asiatiske tigermyggen utvidet sitt området nordover i Europa, inkludert Frankrike. Klimaendringen har spilt en viktig rolle i dette, skriver Economic Times.

Nylig ble den siste myggfrie regionen i Frankrike, Normandie, erklært som infisert, noe som tydeliggjør omfanget av problemet.

– Når du blir syk med denguefeber, vil du ikke kunne hoppe over noen hekker, sier entomologen Fontenille ifølge NTB.

– Helsemyndighetene har lovet å trappe opp overvåkningen av trusselen som den beryktede og motstandsdyktige myggen utgjør. Frankrike rapporterte 45 tilfeller av denguefeber i fjor - noe som ble tilskrevet lokal overføring av viruset. Tigermygg trives best i byområder, der stillestående vann er rikelig tilgjengelig for egglegging, skriver insidethegames.biz.

Fontenille sier at det å håndtere stillestående vann vil «ta hånd om 80 prosent av problemet». Han oppfordrer til en mobilisering av borgere for å rydde opp selv de minste mengdene vann. Myggnetting og økologiske insektsmidler blir trukket fram som effektivt mot resten.

– Noen få millimeter vann kan være nok til å fungere som reir for denne uvanlige myggen, sier Fontenille til francetvinfo.fr.