Det heter seg at man ikke er en ekte skikonge før man har vunnet en femmil. Johannes Høsflot Klæbo (27) har vunnet det meste som er mulig i langrenn, men på den store manndomsprøvene har marginene vært mot ham:

I VM 2021 var han først i mål, men ble disket etter en kollisjon med Aleksandr Bolsjunov. Emil Iversen fikk gullet, mens Klæbo kastet flasker i raseri etterpå

I VM 2023 tapte han spurten for Pål Golberg og måtte nøye seg med sølv

Denne Kollen-søndag var derimot Klæbo ustoppelig på oppløpet foran Martin Løwstrøm Nyenget og Golberg.

– Det smaker godt. Det var på tide og nå kan jeg heldigvis krysse av den på kontoen. Man sier at man ikke er en komplett skiløper før man har vunnet en femmil, sier Klæbo til VG.

– Er du komplett nå?

– Hvertfall bortimot. Det er godt å få med seg denne seieren.

– Hvor mye har femmilen hengt over deg?

– Det kjipeste var at jeg var så nære i 2021. Man vet at man krysset mållinjen først, men samtidig var ikke det. Det har hengt over meg lenge. Den dagen var jeg superpigg og jeg tar det med meg til graven. Nå er det heldigvis en seier. Bank i bordet, svarer Klæbo.

Pål Golberg har spurtslått Klæbo på to distanseløp: VM i Planica i fjor og 20 km klassisk i Canmore i februar.

– Jeg tror ikke han hadde likt om det ble tre på rad mot meg. Han vinner som regel det her. Det var mye i ham som ville ha den seieren, sier Golberg.

Det ble femdobbelt norsk, med Harald Østberg Amundsen og Didrik Tønseth som nummer fire og fem.

Den finske klassisk-spesialisten Iivo Niskanen var skuffet etter 8. plass. Han har hatt å vinne femmila i Kollen som et mål lenge.

– Jeg fikk trøbbel med skiene og festet etter vi byttet. Det var en tabbe, sier Niskanen.

Klæbo tok inn 35 poeng på Amundsen i sammendraget i verdenscupen og er 201 poeng bak før de siste fire løpene.

Klæbo tok alle de seks innlagte spurtene som ga 15 poeng per gang. Men han har ingen tro på at det er mulig å ta Amundsen på tampen, mens sistnevnte virker kampklar.

– Spurtene kostet, men ikke så mye som ventet. Jeg tror jeg har samlet mye poeng, men Johannes tar selvsagt innpå. Jeg gjorde min beste femmil noen gang, det tar jeg med meg videre. Det er kjempepositivt, sier Østberg Amundsen.