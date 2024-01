Det ble tema i Buskerud tingrett fredag formiddag.

Da gikk aktor Marianne Djupesland til frontalangrep på den tidligere IBU-presidenten Anders Besseberg. At han skal ha tatt imot luksusklokker er et av mange tiltalepunkter mot 77-åringen.

Politiet fant mellom 30 og 40 klokker hjemme hos Besseberg under en razzia i 2018. De tok med seg 13 av dem.

Én av disse klokkene fikk Besseberg av den russiske skiskyttertoppen Aleksander Tikhonov i Holmenkollen i 2014, i tillegg til en kostbar pokal.

Han så på det som et klart forsøk på bestikkelse, fortalte nordmannen i retten i dag.

Men siden Tikhonov reiste seg og forlot møtet i sinne, fikk han aldri levert tilbake klokken som russeren mente at han fortjente. Og da Besseberg kontaktet resepsjonen med spørsmål om hvilket rom russeren bodde på, så var beskjeden at Tikhonov allerede hadde sjekket ut.

– Jeg tok med klokken på to verdenscuprenn senere, der jeg regnet med at han ville dukke opp, sånn at jeg kunne få levert tilbake klokken. Men han kom aldri, sa Besseberg i retten i dag.

Han ga pokalen - til en påstått verdi på 30.000 dollar - til generalsekretæren sin, med beskjed om å sette den på kontoret i Østerrike, slik at de kunne levere den tilbake til Tikhonov. Klokken tok Besseberg med seg hjem til boligen på Vestfossen.

– Kunne ikke generalsekretæren tatt med seg klokka også? spurte aktor i retten i dag.

– Jo, selvsagt. Men jeg var fryktelig irritert og oppgitt på denne mannen. Nå syntes jeg han hadde gått for langt og jeg ville ta et oppgjør ansikt til ansikt og si «Du prøver deg ikke på denne måten». Episoden irriterte meg voldsomt. Jeg følte det som ubehagelig at en person forsøkte å bestikke meg på den måten.

– Men var det ikke ubehagelig å sitte på klokken som han ville bestikke deg med? Ville du ikke ha den bort?

– Det ville jeg selvsagt. Og som jeg sa i avhør: Dette var en brukt klokke. Man så det tydelig på reimene og en ripe i glasset. Det så ut som om Tikhonov hadde en ny, maken klokke. Jeg tenkte at han har kjøpt ny klokke, og så prøver han å kjøpe meg ved å gi meg den gamle. Det irriterte meg også!

– Hadde du et ønske om returnere den?

– Ja, det har jeg sagt klart og tydelig, svarte Besseberg.

Bildebevis

Aktor Marianne Djupesland viste deretter retten et bilde tatt i Russland 26. august 2014. Rundt bordet satt det ti personer. To av dem var Anders Besseberg og Aleksander Tikhonov.

– Var ikke dette en anledning til å returnere klokken?

– Det kunne det ha vært, men jeg tenkte ikke på det der.

– Du sa jo at du var forbannet på ham. Da er det vel viktig for deg å tenke «Hva er første anledning til å levere den tilbake?».

– Ja, jeg skjønner at du sier det. Men jeg kan ikke huske at jeg tenkte på det. Jeg møtte ham på kongressen en uke senere også, men jeg tenkte kanskje at det ikke var riktig anledning. Jeg tenkte at «han der treffer jeg igjen!».

– Var det fordi du egentlig ikke ville returnere klokken?

Besseberg brøt ut i en kort latter.

– Nei, nei. Den brukte klokken til Tikhonov ville jeg aldri tatt på meg.

Kostbar

Den aktuelle klokken er i dag verdivurdert til 40.000 kroner eller 60.000 kroner. Det ble beslaglagt to klokker av samme merke hos Besseberg i 2018. Det er uklart for Økokrim hvilken av disse to som stammer fra Økokrim.

– Jeg hører hva du sier, men hva du gjør er noe annet: Du tar den med deg hjem til boligen din og har den der i fire år. Du tar det ikke opp med Tikhonov. Han får den ikke tilbae. Du husker ikke om du tok opp episoden med generalsekretær Nicole Resch. Ingen i IBU-styret visst heller noe. Dette var din og Tikhonov lille hemmelighet, var det ikke?

– Jeg forstår hva aktor sier, men jeg kunne aldri brukt denne klokken. Den var én i haugen, svarte Besseberg.

– Har ikke Tikhonov lyktes med hva han ville? Om du skulle si at han driver med bestikkelse, så kan han si «Besseberg har tatt imot en klokke»?

– Det er ikke unaturlig for aktor å tenke slik. Kjenner man Tikhonov godt nok, så er det en vanlig ting for Tikhonov å gjøre. Jeg forstår spørsmålet, men kan ikke hjelpe til med mer enn dette.

Tidligere hadde Besseberg blitt konfrontert med hvordan Tikhonov hadde forsøkt å bestikke hans egen generalsekretær Nicole Resch med et smykkeskrin, og norske Tore Bøygard med en lommebok som inneholdt 500 dollar.

– Klokken var det tredje bestikkelsforøket som du har konkrete bevis på, men som du lar gå. Ingen får vite om det. Ikke engang Sergej Kusjtsjenko- som sitter i det russiske forbundet. Hvorfor er du så grei med Tikhonov?

– Jeg har aldri sagt at jeg er grei med Tikhonov. Som jeg sa, dette var en maktkamp som hadde pågått siden 2002, mellom Tikhonov og meg. I ettertid ser jeg selvsagt at det var ting jeg burde handlet på en annen måte. Men det er nå engang slik at det er enklere å se ting i etterkant. Men jeg har full forståelse for spørsmålene. Aktor må gjerne si at jeg burde gjort noe anerledes, og det kan jeg si meg enig i.

Badstue-episode

Tidligere på dagen hadde Besseberg forklart at han ved et annet tilfelle byttet bort en Adidas-klokke med en Hublot-klokke i en badstue i Russland.

Det var trolig en lokal ordfører han byttet med. Klokken han ga bort tippet han kostet et par tusen kroner. Den han fikk i retur kostet 70.000 kroner.

– Tenkte du på at den du mottok kunne være mer verdifull enn den du ga bort?

– Nei, det var en klokke han hadde og som han hadde brukt. Men jeg har ingen mulighet til å vurdere pris på klokker, ettersom det aldri har interessert meg. Det var en enkel klokke med fin skive, svarte Besseberg.