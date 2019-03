Se hele resultatlisten her.

Joar Thele, som representerer Lyn i Oslo, og Sandnes-løperen Sjur Obrestad Gabrielsen fikk en luke til de andre konkurrentene allerede etter to kilometer. Siden ble det en kamp over fjellet mellom disse to skiløperne.

Litt vind og snøvær på veien over de 53 kilometerene fra Brokke til Sinnes gjorde årets renn til en skikkelig kraftprøve. Og det var opplagt en fordel å ligge bak andre i sporet underveis. - Jeg lot Joar Thele gjøre det meste av grovarbeidet underveis, og det hadde jeg definitivt fordel av. På den måten slapp jeg å brøyte spor. Samtidig merket jeg at mine ski var helt klart bedre enn hans, i alle fall i forhold til glid, forklarer Sjur Obrestad Gabrielsen.

Rant i fra Thele på slutten

Det var i den siste nedoverbakken Sandnes-løperen fikk sin luke til sin konkurrent. En luke som Joar Thele aldri klarte å tette. - Det var en herlig følelse å kjenne at jeg rant fra han og fikk så stor luke at jeg ikke var truet inn mot mål. Jeg vet nemlig at han er en veldig solid spurter, og jeg ville helst slippe en duell inn mot mål, sier Gabrielsen. Han legger ikke skjul på at det ble en solid kraftprøve over fjellet dette året, noe som også vinnertiden 2.43,03 skulle understreke. - Sesilåmi er virkelig hardt, mye tøffere enn å gå Vasaloppet. Det er en påstand jeg våger, smiler Gabrielsen.

Hadde katastrofeski

Joar Thele var mektig skuffet etter å ha kommet i mål, og han tok kjapt av seg skiene og ruslet inn i garderoben. - Jeg kan jo ikke vinne et skirenn med så katastrofalt dårlige ski som jeg hadde denne gangen. Helt håpløst å gå på dem mot slutten, men det er jeg som har preppet dem, så jeg har ingen å skylde på, sukker Thele. - Jeg kan love at jeg skal slå skikkelig tilbake igjen neste år, sier han. Joar Thele fikk tiden 2.43,13, mens Marius Harv fra Oddersjå ble nummer tre i herreklassen med 2.51,35.