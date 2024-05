Hennes tidligere konkurrent Hege Bøkko tror at den nederlandske superstjernen kan lykkes og at hun kan få hjelp fra kjæresten, bokseren og youtuberen Jake Paul, og hans folk.

– Det er kult at hun satser alene. Det blir spennende å se, men er det ei som klarer det, så er det Jutta, sier Bøkko til VG.

– Hun har sikkert det økonomiske i orden slik at hun kan dra på de treningsleirene som hun trenger. Selv likte jeg å være i et team og ha en rygg å henge på, men Jutta er teknisk stødig og har også det fysiske i orden.

– Jeg har sett at hun har vært sammen med kjæresten Jake Paul i vår, og hun kan sikkert få hjelp fra kjærestens trenere. De kan i hvert fall det fysiske, selv om de ikke har peiling på skøyter, sier Hege Bøkko.

I april ble det kjent at Leerdam ikke fortsetter i storlaget Jumbo-Visma. Så kom det rykter om at hun skulle signere for Team IKO, men torsdag melder hun selv på Instagram at det ikke blir noe av og at hun tenker å satse «individuelt».

Jake Paul og Jutta Leerdam fotografert i forbindelse med et skøyteløp i Heerenveen i oktober 2023. Foto: Vincent Jannink / EPA / NTB

– Jeg har tvilt mye de siste to månedene, veid alternativer og prøvd å passe inn i visse strukturer, skriver Leerdam.

– Hver vei har sine fordeler og ulemper.

Hege Bøkko har ikke hørt om avgjørelsen når VG ringer henne:

– Det er spenstig! sier hun om Leerdams valg.

– Men jeg tipper at hun klarer det fint.

I april 2023 fikk 25-åringen nettet til å koke da hun kunne avsløre at hun hadde funnet tonen med bokser og youtuber Jake Paul (27).

Det store målet hennes er OL-gull på 1000 meter i 2026.

Hun måtte nøye seg med bronse på denne distansen i VM i vinter, mens hun året før tok gull.