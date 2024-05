I dagens siste parti møtte han Dommaraju Gukesh, som nylig vant kandidatturneringen og skaffet seg rett til å utfordre Ding Liren om VM-tittelen Carlsen ikke lenger er interessert i å kjempe om. Nordmannen så ut til å vinne med svarte brikker, men mistet et klart overtak mot slutten av partiet og måtte nøye seg med remis.

Tidligere torsdag ble Carlsen den første som nektet Kirill Sjevtsjenko seier i turneringen. Den 21-årige ukraineren, som nå representerer Romania, vant alle sine tre partier første dag og kom til 2. dag med to poengs ledelse.

Nordmannen fikk remis med svarte brikker og beseiret deretter Nodirbek Abdusattorov med hvite brikker. Samtidig tapte Sjevtsjenko for Arjun Erigaisi, og dermed var Carlsen i ledelse med like mange poeng som Sjevtsjenko.

I siste runde tapte Sjevtsjenko igjen for Wei Yi, og kineseren rykket opp til 2.-plass med like mange poeng som Carlsen. Sjevtsjenko og Rameshbabu Praggnanandhaa er ett poeng bak.

Fredag spiller Carlsen mot Praggnanandhaa, Vincent Keymer og Anish Giri. Turneringen i Warszawa avsluttes med to runder lynsjakk lørdag og søndag. Det er to poeng for seier og ett for remis i hurtigsjakk, halvparten i lynsjakk.

Magnus Carlsen står foran en travel helg. Fredag starter nemlig årets 2. Champions Chess-turnering. Etter å ha gjort unna Grand Chess Tour-partiene som starter 13.00, blir det Champions Chess-partier utover kvelden.